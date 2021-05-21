Son dakika spor: Alaçatıspor'dan BAL maçlarına katılmama kararı
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Son dakika spor: Alaçatıspor'dan BAL maçlarına katılmama kararı

Son dakika spor: Alaçatıspor'dan BAL maçlarına katılmama kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberler... Alaçatıspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçlarına bu sezon katılmama kararı aldığını açıkladı.

Alaçatıspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçlarına bu sezon katılmama kararı aldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), pandemi nedeniyle ertelenen Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, BAL'da oynama haklarını kaybetmeden bu sezon lige katılıp katılmama kararını kulüplere bırakmıştı. Açıklamada, kulüplerin gelecek sezon BAL haklarının saklı kalmak üzere karar verebileceği bildirilmişti.

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu da, bu sezon maçlara katılmayarak, BAL'da oynama hakkını 2021-2022 sezonunda kullanma kararı aldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin BAL'da oynama haklarını kaybetmeden bu sezon lige katılıp katılmama kararını kulüplere bırakmıştı. Alınan karar neticesinde, takımımızın sezon öncesi 17 günlük kapanma süresinde hazırlık yapamaması ve Covid-19 ile mücadelenin olumlu etkisinin görüldüğü bir sonraki sezonda ligde mücadele edilmesinin hedeflerimiz açısından doğru bir hamle olacağı düşüncesiyle fikir birliği sağlanmıştır. Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, kulübümüz yeni statü lige katılmayarak, 2021-2022 sezonunda BAL'da oynama hakkını kullanacaktır." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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