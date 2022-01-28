Son dakika: Sosyal medyada terör propagandasına 1 gözaltı - Haberler
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Son dakika: Sosyal medyada terör propagandasına 1 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Taha Ayhan - Güncel
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Son dakika: Sosyal medyada terör propagandasına 1 gözaltı

Son dakika haber: MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı saptanan bir şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı saptanan bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmada sorgulanmasına başlandı.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

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