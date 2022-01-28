Son dakika: Sosyal medyada terör propagandasına 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı, Taha Ayhan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haber: MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı saptanan bir şüpheli gözaltına alındı.
MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı saptanan bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmada sorgulanmasına başlandı.
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel