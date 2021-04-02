Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Soğuk hava tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Son dakika haberi: Bayramiç'te bir soğuk hava tesisinde çıkan ve çatı, enerji sistemi ve meyve kasalarına zarar veren yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.