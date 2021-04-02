Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Soğuk hava tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
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Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Soğuk hava tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Bayramiç'te bir soğuk hava tesisinde çıkan ve çatı, enerji sistemi ve meyve kasalarına zarar veren yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bayramiç'te bir soğuk hava tesisinde çıkan ve çatı, enerji sistemi ve meyve kasalarına zarar veren yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Camikebir Mahallesi Evciler yolu mevkisinde bulunan özel bir firmaya ait soğuk hava tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerine gelen Bayramiç Belediyesine ait ekipler yangına müdahale etti.

Çatı, enerji sistemi ve meyve kasalarına büyük zarar veren yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Polis ekipleri de alanda güvenlik önlemi aldı.

Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Soğuk hava tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Soğuk hava tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Soğuk hava tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Soğuk hava tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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