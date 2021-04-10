Son dakika! Selçuk Belediyesi Ramazan'da dayanışmayı büyütüyor

Son dakika haberi: Geçen yılın "dayanışma yılı" olduğunu olduğunun söyleyen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kentte dayanışma kültürünü pekiştirecek "Ramazan Dayanışma Paketi" ve "Efesli Bebeler" projesinin de detaylarını paylaştı.

Geçen yılın "dayanışma yılı" olduğunu olduğunun söyleyen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kentte dayanışma kültürünü pekiştirecek "Ramazan Dayanışma Paketi" ve "Efesli Bebeler" projesinin de detaylarını paylaştı.

Selçuk Belediye Meclisi Nisan Ayı Meclis Toplantısında 2020 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. 2020 dayanışma yılı çalışmaların yer aldığı faaliyet raporunun da ayrıntılı sunumunu yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meclis Üyeleri ve dinleyicilere yıl boyunca başta esnaf, ihtiyaç sahibi vatandaşlar, öğrenciler, can dostlarımız sokak hayvanları olmak üzere her kesimden yaşama dokunan dayanışma ve hizmetleri hatırlatarak, pandemiye rağmen kesintisiz olarak sürdürülen yatırımlar ve hizmetleri de yaptığı sunumda anlattı.

Pandemi dönemini dayanışma yılı ilan eden Selçuk Belediyesi, bir yılı aşkın süredir sürdürdüğü dayanışma faaliyetlerini Ramazan ayı boyunca büyüterek sürdürecek. Kent esnafına yönelik destek önlemlerini pandeminin başlangıcından itibaren hızla hayata geçiren Selçuk Belediyesi, Ramazan ayı dayanışmasını esnafı da destekleyecek şekilde düzenliyor. Hem ihtiyaç sahiplerine hem de esnafa destek olacak iftar kartı desteği, Selçuk'ta paket servis hizmeti veren restoran, pideci ve fırınların dahil olacağı proje ile 'İftar Kart' üzerinden dayanışmayı mümkün kılacak.

Belediye tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerinin 'İftar Kart'larına yüklenecek dayanışma bedelleri sayesinde ihtiyaç sahipleri anlaşmalı esnaflardan iftar yemeği ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. 'İftar Kart' projesi ile Ramazan ayı boyunca hem esnafa destek olunacak hem de ihtiyaç sahiplerinin iftar yemekleri dayanışma ile karşılanacak.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Ramazan dayanışma paketi projesi ile dayanışma yardımı yapmak isteyen vatandaşların Ramazan dayanışma paketi destekleri Selçuk Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli olarak ulaştırılacak.

Destekte bulunmak isteyen vatandaşlar, ramazan.efesselcukbelediyesi.com adresinden iki farklı dayanışma paketinden istedikleri miktarda satın alabilecek. Satı alınan dayanışma paketleri, Selçuk Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı