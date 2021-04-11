Son Dakika | Şanlıurfa'da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz kutlama yapıldı

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "silahlı kavga var" ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerine pasta ve karanfilli sürpriz kutlama yapıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "silahlı kavga var" ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerine pasta ve karanfilli sürpriz kutlama yapıldı.

Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği (SİVİL-DER) üyeleri, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü bir etkinlikle kutlamak istedi.

Dernek üyelerinin, Camikebir Mahallesi Kızılay İş Merkezi'nde "kavga" ihbarında bulunmasının ardından çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Düzenlenen etkinlikten haberi olmayan polisler, iş merkezine girmeleriyle kendilerini bekleyen pastalı ve karanfilli sürprizle karşılaştı.

Polis ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü logolu pastayı keserek kutlama için dernek yönetimine teşekkür etti.

Polis Haftası nedeniyle son günü beklediklerini belirten SİVİL-DER Başkanı Ayhan Ekinci, "İhbarın ardından kısa sürede çok sayıda polis geldi. Huzur ve güvenliğimiz için mücadele eden polis teşkilatımızın polis haftasını kutluyorum. Biz de böyle habersizce bir etkinlik düzenledik ve kendilerine sürpriz yaptık ki umarım bir nebze de olsun mutlu edebilmişizdir. Tüm polislerimizin haftasını kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı