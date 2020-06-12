Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kovid-19'la mücadele kapsamında yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik" dedi. İlacın, Kovid-19 tedavisinde kullanılması ve ihracatı planlanıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'den çok önemli bir adım geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Koronavirüse karşı yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik" dedi. Varank, "Ruhsatlandırma aşamasına gelmesi mutluluk ve gurur verici.Bu aşamadan sonra tedavide kullanılması ve ihracatı planlanıyor" şeklinde konuştu. Ayrıntılar geliyor...