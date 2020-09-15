Son dakika! Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli sınır dışı edilecek
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Son dakika! Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli sınır dışı edilecek

Son dakika haberleri: Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 6 zanlıdan 5'inin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Son dakika! Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli sınır dışı edilecek
15.09.2020 11:55 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:59

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 6 zanlıdan 5'inin sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Bir şüphelinin işlemleri sürüyor.

Ekipler 8 Eylül'de İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

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