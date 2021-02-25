Son dakika! Sakarya'da otomobilin ağaca çarptığı kazada karı koca öldü, 4 çocuğu yaralandı
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Son dakika! Sakarya'da otomobilin ağaca çarptığı kazada karı koca öldü, 4 çocuğu yaralandı

25.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:12
Son dakika! Sakarya'da otomobilin ağaca çarptığı kazada karı koca öldü, 4 çocuğu yaralandı

Son dakika gündem haberi... Sakarya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu anne ve baba öldü, 4 çocuğu yaralandı.

Sakarya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu anne ve baba öldü, 4 çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı-Karasu yolu Güneşler mevkisinde Umut Karaduman (29) yönetimindeki 41 GP 535 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Karaduman kaza yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Karaduman'ın eşi Nesrin (37) ve çocukları E. (13), M. (8), M. (7) ve M. Karaduman (3) çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan anne Nesrin Karaduman hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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