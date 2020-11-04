Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22:00'de kapanacak
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Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22:00'de kapanacak

04.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:18

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı koronavirüs genelgesi, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderildi. Buna göre restoran, kahvehane, kuaför, nikah salonu, sinema, hamam, internet salonu gibi iş yerleri en geç saat 22:00'de kapanacak. Alınan kararlar bu akşamdan itibaren uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı "Covid­-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" başlıklı yeni bir genelge yayımladı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderildi.

İşte alınan o kararlar:

"Vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere (her il kendine uygun şekilde planlama yapacak şekilde) ağırlık verilmesi,

Aşağıdaki iş yerlerinin en geç saat 22:00'de kapanmalarının sağlanması:

- Evlere paket servis ve gel-­al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),

- Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,

- Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, ­

- Nikah/düğün salonları,

- Halı sahalar ve spor salonları,

- İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, ­

- Tiyatro, sinema ve konser salonları,

- Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler.

VARDİYA UYGULAMALARI BELİRLENDİ

26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanması, ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerinin İl Pandemi Kurullarında değerlendirilerek il geneli için bir planlamaya gidilmesi, mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06:00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06:00 ­15:00, 06:30 ­15:30, 07:00­ 16:00, 07:30 ­16:30, 08:00 ­17:00, 08:30 ­17:30, 09:00 ­18:00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesine karar verildi.

Bugünden itibaren uygulamaya geçen tedbirlere uymayan vatandaş ve işletmelerle ilgili ise adli işlem başlatılacak"

Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22:00'de kapanacak

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