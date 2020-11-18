Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi
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Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi

18.11.2020 21:22 | Son Güncelleme: 18.11.2020 21:34
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer ve BioNTech'in Türkiye'ye 1 milyon doz koronavirüs aşısı vereceğini belirterek, "Yıl içinde 25 milyona kadar olabileceği şeklinde görüşmelerimiz var. Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pfizer ve BioNTech'in, geliştirdiği koronavirüs aşısından Türkiye'ye 1 milyon doz vereceğini aktaran Bakan Koca, "Yıl içinde 25 milyona kadar olabileceği şeklinde görüşmelerimiz var. Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz. Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak" dedi.

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