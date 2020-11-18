Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer ve BioNTech'in Türkiye'ye 1 milyon doz koronavirüs aşısı vereceğini belirterek, "Yıl içinde 25 milyona kadar olabileceği şeklinde görüşmelerimiz var. Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz" ifadelerini kullandı.