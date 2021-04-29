Son dakika... Re-Pie Portföy, yenilenebilir enerji yatırımlarını büyütüyor

Son dakika ekonomi haberi... Alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını büyütmek için kurduğu Re-Pie Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş'yi bünyesine kattı.

Alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını büyütmek için kurduğu Re-Pie Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş'yi bünyesine kattı. Bütçe büyüklüğü 98,5 milyon dolar olan yeni enerji fonu, yenilenebilir enerji ve organik mineral gübreden elektrik üretime yatırım yapacak.

Toplam porftöy hacmini 2,4 Milyar TL seviyesine çıkaran şirket, Re-Pie, Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurarak yenilenebilir enerji alanında yatırımlar yapıyor. Bütçe büyüklüğü 98,5 milyon dolar olan yeni enerji fonu, yenilenebilir enerji ve organik mineral gübreden elektrik üretim işine yatırım yapmak üzere Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş'yi portföyüne dahil etti.

Yenilenebilir enerjide büyüme hedefliyoruz

Enerji sektörüne yaptıkları yatırımlar hakkında görüşlerini açıklamalarda bulunan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, "2020 yılında yeni yatırımlarla birlikte 866 milyon TL portföy büyüklüğüne ulaşmıştık. Mart 2021 sonu itibariyle de portföy büyüklüğümüzü 2,4 milyar TL seviyesine çıkarma başarısı gösterdik. Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda farklı alanlarda yaptığımız yeni satın alma ve yatırımlarla portföyümüzü genişletmeye devam ediyoruz. Bunun en önemli halkalarından birisini de yenilenebilir enerji alanına yaptığımız yatırımlar oluşturuyor. Bu amaçla Re-Pie Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurduk ve ilk iş olarak 98,5 milyon dolar yatırım ile Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş'yi bünyemize kattık. Türkiye'nin kurulu elektrik üretim gücü; rüzgar, güneş, ve jeotermal enerjilerinin devreye girmesi, gaz ve ithal kömür kurulu güç kapasitelerinin artırılması ile önemli ölçüde büyüyerek çeşitlendi. Bu üretim skalasının içinde yenilenebilir enerjinin önemi her geçen gün artıyor. Bu alandaki potansiyeli görerek yenilenebilir enerji alanına yatırımımızı yönlendirdik. Amacımız şirketimizin mevcut biogaz üretimine ek olarak yeni yatırımlar yaparak organomineral gübre tesisi ve hibrit güneş enerji santrali tesisleri kurarak üretim kapasitesini ve büyümesini arttırmak olacak" dedi.

Çamlıbel, portföylerine dahil ettikleri Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş hakkında şu bilgileri verdi, "2015 yılında Ankara'da kurularak yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş, biogaz enerjisi, güneş enerjisi ve organik gübre üzerine yatırımları bulunuyor. Türkiye'deki güneş, biokütle ve rüzgar enerjisi sektörlerindeki fırsatları görerek ilk yatırımını Konya'nın Kadınhanı ilçesi Şahören Köyü'nde 5.7 MW'lık güneş enerjisi santraline yapan şirket, daha sonra biyokütle alanında faaliyet gösteren "Ödemiş Biyogaz Enerji Santrali"ni hayata geçirdi. 4,8 MW e kurulu gücü ile Türkiye'nin en büyük kurulu güce sahip santrallerinden birisi olan Ödemiş Biyogaz Santrali, ortalama 36.000.000 kilovatsaat elektrik üretimi ile 35.000 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyor". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı