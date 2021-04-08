SON DAKİKA! Ramazanda tam kapanma olacak mı? Ramazanda tam kapanma var mı? Bilim Kurulu kararları

SON DAKİKA! Ramazanda tam kapanma olacak mı? Ramazanda yasaklar var mı? Ramazan'da tam kapanma olup olmayacağı ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında. Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Ramazan ayı öncesi bugün son kez toplanacak. Peki, 21 günlük tam kapanma gündemde yer alması bekleniyor. Peki, Ramazanda tam kapanma var mı? Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 21 günlük tam kapanma olacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Ramazan ayı öncesi bugün son kez toplanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün canlı yayında Ramazan ayı için kapanma sinyali vermişti. Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinden bahsederek, "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrasına hazırlamak. Ramazan ayında rakamlarımızı düşürmeyi amaçlıyoruz, önceliğimiz sağlık" ifadelerini kullanmıştı. Peki,21 günlük tam kapanma gündemde yer alması bekleniyor. Peki, Ramazanda tam kapanma var mı? Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 21 günlük tam kapanma olacak mı?

RAMAZAN'DA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Koca; "Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, toplantıda önemli açıklamalar yaptı.

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadeleden de bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir temeli olmayan finans hareketlerine karşı önlemlerimizi alıyoruz. Ülkemizi büyütmeye çalışıyoruz. Üretim tarafında çarklar dönüyor. Salgın tedbirinden etkilenen yeme-içme sektöründekiler başta olmak üzere çözüm üretmeye çalışıyor, bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz. Avrupa ülkelerinin hemen tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor." ifadelerine yer verdi.

BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Son olarak 31 Mart tarihinde video konferans yöntemi ile gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca yazılı açıklamada bulunmuştu. Mutasyonlu virüslerle ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştu. Genellikle Çarşamba ya da Perşembe günü toplanan Bilim Kurulu 8 Nisan Perşembe bugün toplanacak.

Ramazanda tam kapanma olacağının öne sürülmesi ile konu yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili Sağlık Bakanı Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama gelmişti. Bakan Koca ise tam kapanma iddiasına net yanıt vererek, "Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz." demişti.

"ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan ayında rakamlarımızı birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayıs ayında başlayacak turizm hareketliliğinden yararlanabiliriz. Aksi taktirde bir turizm sezonunu daha kaçırabiliriz. Önceliğimiz sağlıktır" sözleriyle konuşmasına devam etti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Kendimizi küresel değişimin tam merkezine yerleştirmeyi başardık. Sıkıntılarımız yok mu, elbette var. Teşkilatlarımızdan başlayarak her seviyede bu değişimi hayata geçiriyoruz. Geçirmeye de devam edeceğiz. Yanlış insanlar ve yöntemlerle de karşılaştığımız oluyor. Asla yanlışı savunmuyor ve gereğini yerine getiriyoruz. Bundan sonra da getirmeyi sürdüreceğiz. Milletle inatlaşılmayacağını, millete teslim olunacağını biliyoruz. Türkiye'nin geldiği noktayı hala kabullenemeyenler var. Türkiye'nin sınırları boyunca terör koridoru oluşturmayı hala sürdürmeye çalışanlar var. Proje genel başkanlar, proje partiler ve şahsiyetler üzerinden bizi yıkmaya, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlar var. Bunlara karşı da tavizsiz bir şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz.

"ATOMU PARÇALAMIŞ GİBİ KONUŞUYOR"

CHP'nin başındaki zatın söylediklerinin yarısı yalan yarısı yanlış. Atomu parçalamış edası ile konuşuyor. İlgili birimlerimizden verilen yanıta rağmen arsızca aynı iftirayı sürdürüyor. Pek çok kanaldan yanlışı düzeltilmesine rağmen tekrar tekrar devam ediyor. Tek bir konuşmasında 40 iftirayı, yalanı, yanlışı sıralayan bu zat bol keseden vaatler savuruyor. Vaatlerini yerine getirmezse siyasetçi oradan ayrılır. Bay Kemal hariç. Türkiye'de 10 milyon işsiz var, ben bunu çözeceğim diyor. Söylediği formüle kargalar bile gülüyor.

Emekli amiraller, büyükelçiler ve emekli milletvekillerinin yayınladığı, ki merkezinde CHP var. İçinde açık darbe tehdidi olan bildiriye onlardan daha çok sahipleniyor."

RAMAZANDA YASAKLAR VAR MI?

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre; Vaka sayısındaki hızlı artış, 25 günde illerin yüzde 50'sinin kırmızıya dönmesine neden oldu. Uzmanlar, il bazlı yeni kararlar alınabileceğini belirterek, bunu "Sıkıyönetim olmadan sıkıyönetim uygulamasına" benzetti. İlin rengi kırmızı olmasa bile farklı kurallar uygulanabilecek. Yapılan toplantılarda Samsun gibi gerileme sağlanamayan illerde tamamen kapatmanın gündeme gelebileceği, il giriş-çıkışlarının da kapatılmasının tartışıldığı belirtiliyor.

Prof. Dr. Levent Akın da yoğun bakımlardaki artışın iyiye işaret olmadığını anlattı. "Bugünkü vakalar, nisanın 10-15'inde hastanelere yansıyacak" diyen Prof. Dr. Akın, yoğun bakımlar hastalara cevap veremez hale gelirse tam kapanmaya gidilebileceğini, bu nedenle herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.

ŞAŞIRTAN SONUÇ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Kovid-19'u atlatan kişilerin antikor düzeylerinin incelendiği çalışmaya göre, virüs yüküne daha çok maruz kalan sağlık çalışanlarının antikor koruyuculuğu 9 aya kadar çıkarken, daha az virüs yüküyle hastalık atlatan ev kadınları ise 3 ay içinde antikor koruyuculuğunu kaybediyor.

Mert İnan'ın haberine göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yaparken Kovid-19 tanısı alan toplam 123 sağlık çalışanının antikor düzeyi ve koruyuculuk süresine ilişkin yapılan araştırma sonuçları açıklandı.

Ortaya çıkan yeni sonuçlara göre, koronavirüse yakalanarak hasta olan sağlık çalışanlarında en yüksek antikor seviyesine 4 ile 6'ncı haftada ulaşıldığı saptandı.

Araştırma sonuçlarına göre virüs bulaşan sağlık çalışanlarında 6'ncı aydan itibaren antikor seviyesinde anlamlı düşüş yaşanırken, yoğun bakım ve Kovid-19 servisinde yüksek virüs yüküne maruz kalarak hastalanan sağlık çalışanlarında ise sürenin 9 ile 12 ay arasında değiştiği tespit edildi.

Araştırmada hastanenin lojistik, idari, yemekhane gibi kısımlarında görevli olanların antikor seviyelerinin 6'ncı ayda tamamen kaybolduğu belirlendi.

BİR YIL SÜRMÜYOR

Araştırma sonuçlarını Milliyet'e yorumlayan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü'nden Dr. Yeşim Tuyji Tok, Kovid-19'a yakalanan sağlık çalışanlarının virüs yükü ne kadar fazla olursa antikor süresinin ve koruyuculuğunun da aynı oranda arttığına dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

"Araştırmamız sağlık çalışanlarında aşılanma ihtiyacının doğacağı sürenin belirlenmesinde yol gösterici olacak. Cerrahpaşa bünyesinde aşılandıktan sonra hastalığı ağır geçiren bir vaka olmadığı gibi, sadece birinci doz aşı olanlarda bile böyle bir tablo görmedik. Antikor bağışıklığının 1 yıl sürmesi gibi bir durum söz konusu.

Ev kadınında ise koruyucu antikor 3 ay etki gösterirken, Kovid-19 kliniğinde görev yaparken hastalanan hekimde bu süre 9 aylık süreyi geçebiliyor. Anestezi, yoğun bakım ve acil servis çalışanlarında daha uzun süreli antikor koruyuculuğu oluştuğunu saptadık."

Kovid-19 hastalığı geçiren sağlık çalışanlarının antikor düzey ve koruyuculuk süresine yönelik yapılan çalışmanın sonuçlarını değerlendiren İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Osman Erk ise, "Hastalığı ağır geçirenlerdeki koruyucu antikor seviye ve süresi, hafif atlatanlardan daha uzun oluyor.

Ağır seyirli hastalarda oluşan koruyucu antikor 6 ile 9 ay arasında vücutta etkisini gösteriyor. Ancak hafif virüs yükü alarak, hastalığı atlatanlarda bu süre 3, 4 ay arasında değişiyor. Bu nedenle hastalığı hafif atlatanların kesinlikle koruyucu antikor oluştuğuna güvenerek maske, mesafe kuralından taviz vermemesi gerekiyor.

Hastalığı hafif atlatan vatandaşların 4'üncü aydan sonra aşı olmasını öneriyoruz" dedi. Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl de, hastalığı ağır atlatanlarda oluşan koruyucu antikorun daha uzun süre etkinliğini sürdürdüğünü belirterek, şunları dedi:

HAFİF ATLATANA ÖNERİ

"Kovid-19'u ağır geçiren bir hocamızda aradan geçen 1 yıllık süreye rağmen antikor seviyesinin yüksek olduğunu tespit ettik. Ancak bu durum herkes için aynı değil. Hastalık sonrası ortalama antikor koruyuculuk süresinin beş, altı aydan uzun sürmeyeceği bilim dünyasının ortak kanaati. Hastalığı hafif atlatanlar, 'Nasıl olsa Kovid-19 geçirdim bir şey olmaz' dedikleri noktada ikinci kez hastalığa yakalanırlar."

"RAMAZAN'A ÖZEL ÇOK SERT TEDBİRLER GELEBİLİR"

Özellikle şunu not düşelim... Ramazan ayı 13 Nisan salı günü başlayacak. Ancak bugün yapılacak kabine toplantısının ardından bir sonraki kabine toplantısı da onun hemen öncesinde. 1 gün önce de 12 Nisan pazartesi günü gerçekleştirilecek. Yani bugün konuşulacak konular özelinde Ramazan ayına kadar süreç takip edilebilir ve vaka sayıları artarsa, ölüm oranları artarsa Ramazan ayında çok sert önlemler de görülebilir.

RAMAZAN AYINDA HANGİ ÖNLEMLER GELEBİLİR?

Restoran, kafe ve benzeri işetmelerin yeniden kapatılması gündemde. Ayrıca hafta sonları yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarının geldiğini görebiliriz. Yine toplu iftarlara izin verilmemesi bugün masada olacak.

İZMİR, İSTANBUL VE ANKARA GİBİ BÜYÜKŞEHİRLERDE TAM KAPANMA MASADA

Özellikle İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli gibi büyükşehirlerde Ramazan ayı boyunca tam kapanmaya geçilmesi masada olacak. Yine yaklaşık 1 aylık süreçte yani Ramazan ayı boyunca alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte koronavirüs salgınının kontrol altına alınması olabildiğince hafifletilmesi hedefleniyor.

YENİ ÖNLEMLER YOLDA

Kabine değişikliği beklentisi sürerken gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesini koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturacak. Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta yaptığı toplantının çıktılarının masaya yatırılacağı toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek; Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak. Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlaması ve sürece ilişkin ayrıntılar da masada olacak."