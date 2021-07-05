Son dakika... Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı
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Son dakika... Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı

Son dakika... Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı
Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'da koronavirüs nedeniyle turnuvalar iptal olduktan sonra kısıtlamadan dolayı evinin bahçesinde 5 litrelik plastik su bidonlarını demir çubuğa takıp kaldırarak halter antrenmanı yapan Canan Canpolat (16), katıldığı ilk şampiyonada bronz madalya kazandı.

ANTALYA'da koronavirüs nedeniyle turnuvalar iptal olduktan sonra kısıtlamadan dolayı evinin bahçesinde 5 litrelik plastik su bidonlarını demir çubuğa takıp kaldırarak halter antrenmanı yapan Canan Canpolat (16), katıldığı ilk şampiyonada bronz madalya kazandı.

Antalya'da yaşayan Canan Canpolat, 2 yıl önce halter sporuna başladı. Ailesi, boyunun kısa kalacağı, elini, ayağını inciteceği düşüncesiyle halterle ilgilenmesine karşı çıkmasına rağmen Canan, antrenmanlara devam etti. Antrenörü Ekrem Celil yönetiminde ilk katıldığı turnuvada Antalya 1'incisi olan Canan, aynı yıl düzenlenen Türkiye şampiyonasında gümüş madalyanın sahibi oldu. Kızlarının başarısı üzerine Canpolat ailesi de çocuklarına destek verip, hedeflerine başarıyla ulaşması için yardımcı oldu. Milli takıma seçilmeyi hedefleyen Canan, koronavirüs pandemisi nedeniyle antrenmanlara ara vermek zorunda kaldı.

Ulusal ve uluslararası turnuvalar iptal edilince milli takım forması giyme hayalini erteleyen Canan, hedeflerinden vazgeçmeyerek evinde antrenman yapmaya başladı. Salgın nedeniyle spor salonunda antrenman yapamayan Canan, evinin bahçesinde koşu, cimnastik ve ısınma hareketleri yapıp, su bidonlarıyla ağırlık çalıştı. Demir çubuğa 5 litrelik plastik su bidonları takıp halter gibi kullanan Canan, lastik ipi demir kapıya bağlayarak bacak ve kol kaslarını geliştirdi. Spor salonu kullanımına yönelik kısıtlamaların sona ermesiyle antrenörüyle çalışmalarına hız veren Canan, geçen hafta Bursa'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Afyonkarahisar'da 6-10 Temmuz'da yapılacak Türkiye Gençler ve U23 Halter Şampiyonası'na hazırlanan Canan, "2 yıl önce haltere başladım. İkincilik kazandım, sonrasında pandemi nedeniyle salona giriş kısıtlaması oldu. Pandemi nedeniyle evde olduğum süreci antrenman yaparak geçiriyorum. Bahçede koşup, su şişelerinden yaptığım halterle ağırlık kaldırdım. Formda kalabilmek için günde iki antrenman yaptım. Kısıtlamaların sona ermesiyle salonda çalışmalara başladım. Altın madalya hedeflediğim Türkiye şampiyonasında üçüncülük kazandım. Türkiye Gençler ve U23 Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyorum. Hedefim ülkemi Avrupa ve dünya şampiyonasında en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.

Son dakika... Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı
Son dakika... Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı
Son dakika... Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı
Son dakika... Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı
Son dakika... Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı
Son dakika... Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı
Son dakika... Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım

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