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Son dakika: Olmaz denilen her şey gerçekleşiyor! Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri döndü

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Son dakika: Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri döndü! Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a gönderilen Ozan'ın kiralık sözleşmesi iptal edildi. Ozan bugün İstanbul'da olacak.

Fenerbahçe'den sezon başında Watford'a kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan'ın macerası 6 ay sürdü. Milli orta saha İngiliz ekibinden geri alındı. Watford'da yedek kalan Ozan, İngiltere'de gözden düşmüştü.

Olmaz denilen her şey gerçekleşiyor! Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri döndü

İSMAİL KARTAL İSTEDİ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın iki yönlü orta sahaya ihtiyaç duyduğunu bildirmesi üzerine yönetim harekete geçti. Sol bek ve forvet transferlerine odaklanan yönetim, risksiz hamle olarak gördüğü Ozan Tufan transferini gerçekleştirdi. Ozan yuvaya geri döndü.

Olmaz denilen her şey gerçekleşiyor! Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri döndü

YOLA ÇIKTI

Ozan Tufan İngiltere'den yola çıktı. Bugün 14.30'ta İstanbul'a iniş yapacak. Fenerbahçeli taraftarlar ekonomik sebeplerden dolayı transfer yapmakta zorlanan yönetimin bu hamlesini makul karşıladı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor, Haber

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