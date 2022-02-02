Son dakika: Olmaz denilen her şey gerçekleşiyor! Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe'den sezon başında Watford'a kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan'ın macerası 6 ay sürdü. Milli orta saha İngiliz ekibinden geri alındı. Watford'da yedek kalan Ozan, İngiltere'de gözden düşmüştü.

İSMAİL KARTAL İSTEDİ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın iki yönlü orta sahaya ihtiyaç duyduğunu bildirmesi üzerine yönetim harekete geçti. Sol bek ve forvet transferlerine odaklanan yönetim, risksiz hamle olarak gördüğü Ozan Tufan transferini gerçekleştirdi. Ozan yuvaya geri döndü.

YOLA ÇIKTI

Ozan Tufan İngiltere'den yola çıktı. Bugün 14.30'ta İstanbul'a iniş yapacak. Fenerbahçeli taraftarlar ekonomik sebeplerden dolayı transfer yapmakta zorlanan yönetimin bu hamlesini makul karşıladı.