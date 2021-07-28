Son dakika: Osmaniye'deki orman yangınına karadan müdahale devam ediyor
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Son dakika: Osmaniye'deki orman yangınına karadan müdahale devam ediyor

Son dakika: Osmaniye'deki orman yangınına karadan müdahale devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Osmaniye'nin Karacalar köyünde çıkan orman yangınına havanın kararmasından dolayı havadan müdahaleye ara verilirken, yangına karadan müdahale devam ediyor.

Osmaniye'nin Karacalar köyünde çıkan orman yangınına havanın kararmasından dolayı havadan müdahaleye ara verilirken, yangına karadan müdahale devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Karacalar köyünün üstündeki Dombullu dersindeki yangına, havanın kararması ile birlikte havadan müdahaleye ara verildi. Söndürme çalışmaları karadan devam ediyor. Yangının yakınındaki yerleşim yerlerindeki vatandaşlar şehir merkezine indi. Ayrıca Zorkun yolu trafiğe kapatıldı. - OSMANİYE

Son dakika: Osmaniye'deki orman yangınına karadan müdahale devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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