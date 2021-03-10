Son Dakika! Muhalefetin Berat Albayrak eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Damat kadar taş düşsün başınıza
10.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:20
Son dakika: CHP ve İYİ Parti'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden kendilerini eleştirmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Damat da damat! Damat kadar taş düşsün başınıza" ifadelerine yer verdi.
Partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle CHP ve İYİ Parti'nin son günlerde Berat Albayrak üzerinden kendilerini eleştirmesine yanıt veren Erdoğan, "Damat da damat! Damat kadar taş düşsün başınıza" diyerek Albayrak'ın bakanlık dönemindeki başarılarını hatırlattı.
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