Son Dakika! Muhalefetin Berat Albayrak eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Damat kadar taş düşsün başınıza

Son dakika: CHP ve İYİ Parti'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden kendilerini eleştirmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Damat da damat! Damat kadar taş düşsün başınıza" ifadelerine yer verdi.