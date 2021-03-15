Son dakika: Muğla'daki uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Muğla'daki uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

15.03.2021 13:14 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:26
Son dakika: Muğla'daki uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

Son dakika haberi: MUĞLA'da polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi yakalandı; çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

MUĞLA'da polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi yakalandı; çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

?İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Bir süre yapılan takibin ardından polis ekiplerince belirlenen adreslere 7 -14 Mart tarihleri arasında eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 4 kilo 203 gram esrar, 1 kilo 642 gram metamfetamin, 617 gram eroin, 603 gram skunk, 578 gram uyuşturucu maddelere karıştırılan kimyasal madde,3 A-4 kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde, 3 gram bonzai, 29 kök kenevir bitkisi, 22 sentetik ecza, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 32 fişek, 100 dolar, 540 TL ve uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan düzenek ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 44 kişi hakkında 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.


Son dakika: Muğla'daki uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Hakan Kutlu Caner Erkin Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Muğla'daki uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 13:35:16. #1.16#
title