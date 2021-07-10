Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu oldu
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Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu oldu

Haberler.com - Haberler | Spor

Son dakika: En son Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılık teklifini kabul etti. Güneş son basın toplantısında, "Emre'ye ihtiyacımız var. Görüşmemizi yaptık. Oyun bilgisi ve vizyonu çok yüksek. Onu gelecekte önemli yerlerde görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Şampiyonası'nda grubunu puansız tamamlayarak turnuvaya veda eden A Milli Takım'da teknik heyet değişikliği yaşandı.

Ekibini revizyona giden teknik direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'nu yardımcı antrenörü yapma kararı aldı.

Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu oldu

Yapılan görüşmenin ardından Belözoğlu A Milli Takım'ın yeni yardımcı antrenörü oldu.

Futbol federasyonu konu ile ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu oldu

FENERBAHÇE'DE İSPATLADI

Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başında bulunduğu kısa sürede gösterdiği performanstan bir hayli etkilendi. Uzun süredir ekibine katmak için markaj yapıyordu ve mutlu sona ulaştı.

(NTV Spor)

Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu oldu
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Haber Yorumları (3)
EREN İSMAİL: Hangi tecrübeyi kazanacak emre Şenol hocadan? Belki Türkiye'de uzun yillar Antrenörlük yapmış olabilir hoca fakat Avrupa bambaşka bir level geçen basın toplantısında gördukki Avrupanin suanki futbol bilgisi sıfır hocanın. 3 lü savunmadan 5 li savunmaya geçme sert pres çift yönlü orta saha gibi taktik teknik anlamda sıfır. Adam oyun kurucu ozanı koyuyor.
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HACI YUSUF ŞAHİN: Emre mi tecrübe kazanacak !!!!? Yoksa Şenol Hoca mı günümüz futbolu nun gereklerini yorumu nu Emre den kazanacak? Acaba Hangisi diye sorsam !!!??? Cevabı şimdden belli ama benimki de merak işte.
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NAZIM : Ben olsam lazioya giderdim. Günesin isigi söndü ne katacakki sana.. ufkunuzu acin yurtdisinda gelistirin antrenorlugunuzu bunlar buyuk teknik adam degil olsa dunya kulupleri teklif getirir.
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Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu oldu - Haberler Spor
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