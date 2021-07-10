Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu oldu

Son dakika: En son Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılık teklifini kabul etti. Güneş son basın toplantısında, "Emre'ye ihtiyacımız var. Görüşmemizi yaptık. Oyun bilgisi ve vizyonu çok yüksek. Onu gelecekte önemli yerlerde görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.