Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu oldu
Son dakika: En son Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılık teklifini kabul etti. Güneş son basın toplantısında, "Emre'ye ihtiyacımız var. Görüşmemizi yaptık. Oyun bilgisi ve vizyonu çok yüksek. Onu gelecekte önemli yerlerde görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Avrupa Şampiyonası'nda grubunu puansız tamamlayarak turnuvaya veda eden A Milli Takım'da teknik heyet değişikliği yaşandı.
Ekibini revizyona giden teknik direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'nu yardımcı antrenörü yapma kararı aldı.
Yapılan görüşmenin ardından Belözoğlu A Milli Takım'ın yeni yardımcı antrenörü oldu.
Futbol federasyonu konu ile ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.
FENERBAHÇE'DE İSPATLADI
Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başında bulunduğu kısa sürede gösterdiği performanstan bir hayli etkilendi. Uzun süredir ekibine katmak için markaj yapıyordu ve mutlu sona ulaştı.
(NTV Spor)