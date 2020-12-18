Son dakika... Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı
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Son dakika... Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

18.12.2020 22:55 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:59
Son dakika... Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Son dakika haberi: Serbest stil 97 kiloda milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Dünya Kupası'nda Ukraynalı Andriitsev'i yenerek bronz madalya kazandı.

Serbest stil 97 kiloda milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Dünya Kupası'nda Ukraynalı Andriitsev'i yenerek bronz madalya kazandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonanın son gününde, 97 kiloda mindere çıkan Süleyman Karadeniz, bronz madalya maçında Ukraynalı Valerii Andriitsev ile karşılaştı.

Rakibini 2-1 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.

Türkiye, serbest stil takımlar klasmanında Rusya'nın ardından ikinci olarak organizasyonu tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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