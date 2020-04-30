Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın açıkladığı yılın ikinci enflasyon raporuna göre, enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 7,4'e gerilemesi, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5,4 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sanal olarak gerçekleştirilen Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı'nda sunum yaptı. Murat Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir" dedi.

Murat Uysal'ın açıklamalarından satır başları:

"Salgın nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında sanal ortamda gerçekleştirdiğimiz toplantıda enflasyon raporunu açıklayacağım. Virüs salgını etkilerine dair çalışmalara yer verdik. Ülkemiz ekonomilerine yansımalarını turizm, dış talep ve enflasyon açısından değerlendirdiğimiz açıklamalar da mevcut.

Salgının hızla yayılması ekonomileri birçok kanaldan etkiledi. Küresel tedarik zinciri ve üretim üzerinde etkisini gösterdi. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümlerindeki zayıflama derinleşmektedir. Salgının küresel birliktelik kazanmasıyla birlikte gelişmekte olan ülkelerden yüksek miktarda fon çıkışları gerçekleşmiştir.

ENFLASYON TAHMİNLERİ GERİLEDİ

2020 yılına ilişkin gelişmiş ülke enflasyon tahminleri geriledi. TL'de değer kaybı görüldü ve oynaklıklar arttı. Tüketici kredileri son aylarda ivme kaybediyor. Ekonomideki güçlü seyir ocak-şubat döneminde devam etti. Mart ayında hizmetler sektörü faaliyeti hızla zayıfladı. Gelişmiş ülkelerde enflasyon tahminleri geriledi. Bu süreçte parasal ve mali tedbirler uygulanıyor. Salgınla gelişen ülkelerde portföy çıkışları görüldü. Portföy akımlarının yılın ikinci yarısında toparlanmasını bekliyoruz. Veriler 2. çeyrek için belirgin yavaşlamaya işaret ediyor. Cari işlemler yıl genelinde ılımlı seyir izleyecektir.

BELİRSİZLİK BİR MİKTAR ARTTI

Yılın ilk çeyreğinde çekirdek enflasyon göstergeleri ılımlı seyretti. Enflasyonda tahmin belirsizliği bir miktar arttı. Etkileri sınırlandırmak amacıyla nakit akışı desteklenmesine yönelik tedbir seti koyduk. Fonlamanın önemli kısmını döviz karşılığı TL swap işlemleriyle karşıladık. TL ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik ve öngörülebilirlik artırılmıştır. Bu süreçte kapsamlı likidite tebdirleri açıkladık. Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite tanımlandı. İhracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesine yönelik reeskont kredi düzenlemeleri yaptık. DİBS Piyasası likiditesinin desteklenmesine yönelik adımlar attık.

ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜZDE 7,4'E ÇEKTİ

Ham petrol varsayımını 60 dolardan 32 dolara şeklinde düzenledik. Yüzde 11 gıda enflasyonu ise yüzde 9.5 olarak güncelledik. 2020 yıl sonunda yüzde 7,4, 2021'de yüzde 5,4 olacağı tahmin edilmektedir. Orta vade düzeyinde yüzde 5'te istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir.

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