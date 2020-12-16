Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021'de dalgalı döviz kuru rejiminin devam edeceğini belirterek, "Kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacak. TCMB kurların yönünü belirleme amaçlı döviz alım ve satımı yapmayacak." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 Para ve Kur Politikası sunumu yaptı. Ağbal sunumda sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele vurgusu yaptı.

Ağbal'ın açıklamalarından satır başları:

Bu tür toplantılar şeffaflık ve öngörülebilirliği artırıyor. TCMB için 2021 yılında yol haritasını oluşturan bu politika çerçevesini çok önemsiyoruz. Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur. Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin amacı olmalıdır. TCMB olarak enflasyonu düşürmekte kararlıyız.

"ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞİN TEMEL BELİRLEYİCİSİ DÖVİZ KURU"

Ekonomik faaliyet 3. çeyrekte iç talep kaynaklı belirgin toparlanma kaydetti. Hızlı parasal genişlemenin gecikmeli etkileriyle, ekonomide ısınmanın son çeyrekte belirginleştiği görülmektedir. ÜFE'deki yükseliş eğilimi, TÜFE üzerinde maliyet baskılarını artırdı. Enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisinin döviz kuru olduğunu görüyoruz. Kur ve emtia fiyatları enflasyon için risk oluşturuyor.

"GEREKİRSE PARASAL DURUŞUMUZU DAHA DA SIKILAŞTIRACAĞIZ"

Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Gerekirse parasal duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız. 2021 yılında para politikası sade ve anlaşılabilir bir çerçevede oluşturulacak ve uygulanacaktır.

TCMB'nin temel politika aracı bir haftalık repo faiz oranı olacak. Gecelik faizlerde gün içi oynaklıkların sınırlanması amacıyla kullanılan faiz koridoru ve TCMB'nin nihai kredi merci işlevini gören Geç likidite penceresi fonlama aracı olarak kullanılmayacak. Parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makrofinansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla zorunlu karşılıklar ve diğer TL likidite araçları etkin olarak kullanılacak. Bankalara sağlanan swap imkanı kademeli olarak azaltılabilir.

"DALGALI DÖVİZ KURU REJİMİ UYGULAMASI DEVAM EDECEK"

Önümüzdeki dönemde dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecek. Kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talebe göre oluşacak, TCMB kurların yönünü belirleme amaçlı döviz alım ve satımı yapmayacak. Döviz arz ve talep gelişmelerini yakından takip edeceğiz. Aşırı dalgalanma halinde döviz piyasasına alış ve satış yönlü müdahale söz konusu olacak. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

"YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİNE BAĞLIYIZ"

Rezerv biriktirmeye yönelik araçlar uygun bir şekilde kullanılacak. TCMB olarak fiyat istikrarı yolunda üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Enflasyonla mücadele için bütüncül yaklaşımın öneminin farkındayız. Fiyat istikrarının orta ve uzun vadeli kazanımlarına odaklanarak para politikasında kararlılıkla sıkı duruş sergileyeceğimiz, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarı doğrultusunda kazanımlar elde edeceğimiz bir yıla giriyoruz. Politika duruşumuzu fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda belirleyerek uygulayacağız. 2021 yılı sonu için yüzde 9,4 hedefine ulaşma kararlılığı içindeyiz. Hükümetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız. 2023 yılı itibarıyla bütün TCMB araçlarını kararlı bir şekilde kullanarak bu hedefi yakalamak için olağanüstü bir çaba sarf edeceğiz.

"TCMB ŞEFFAF OLACAK"

Ekonomistler ve diğer paydaşlarla önümüzdeki dönemde daha sık bir araya geleceğiz. TCMB önümüzdeki dönemde her bakımdan yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili daha şeffaf, öngörülebilir olacak. Swap işlemleri de dahil olmak üzere kamuoyu ile paylaşılması istenen verilerle ilgili çalışmalara başlayacağımızı söyleyebilirim. Geçmiş dönem para politikası uygulamaları incelenmiş, 2006 yılında açık enflasyon hedeflemesi rejimine geçilirken ortaya konulan çerçeve ve iletişim politikalarının geliştirilerek 2021 yılında etkili bir şekilde uygulanması temel öncelik olarak belirlenmiştir.

Enflasyonun yıl içinde üçer aylık dönemlerin sonu itibarıyla yıl sonu hedefinden 2 yüzdelik puandan fazla farklılaşması durumunda, sapmaya yol açan nedenler ile hedefe ulaşılması için alınan ve alınması gereken önlemler Enflasyon Raporu aracılığıyla kamuoyuna açıklanacaktır. Para politikası kararları, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı ve ikna edici bir düşüşü sağlayacak şekilde oluşturulacaktır.