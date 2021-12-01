Son dakika: Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı

İyi Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hedefinde ekonomi olan Akşener, asgari ücret önerisinde bulundu. "Hanesine, sadece 1 asgari ücret giren 3 milyon 125 bin işçimiz var. Bu durum 3 milyon 125 bin işçimiz ve aileleri açlık sınırının altında yaşıyor demek." ifadelerini kullanan Akşener, net agari ücretin en az 4 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Akşener'in açıklamalarından satır başları:

Benzin istasyonlarında, araç kuyrukları oluşuyor. Vatandaş, zamdan önce deposunu doldurma derdine düşmüş. Ama empati yoksunu bir vekil çıkıp, 'Araç kuyrukları, zamdan dolayı değil, araç bolluğundan yaşanıyor' diyor.

Asgari ücretli anne babalar, bebeklerine mama bile alamazken, ayda 25 bin lira maaş alan, tuzu kuru bir vekil, çıkıp milletimize, soğan ekmek edebiyatı yapıyor. Geçmediği yolun bile parasını millete ödetirken, Bir başka vekil, çıkıp 'cebinde parası olmayan, eski yolu kullanır' diyor.

KOTALI SATIŞLAR, KUYRUKLAR

Bu iktidar, paramızı pul etti. Bu iktidar, güvenimizi istismar etti. Bu iktidar, kınadığı ne varsa, daha beterine dönüştü. Biliyorsunuz, sayın Erdoğan, ne zaman sıkışsa, eskinin akaryakıt kuyruklarından bahseder. Kotalı satışlardan bahseder. Önlenemeyen fiyat artışlarından bahseder. Peki kendisinin devri iktidarında, 2021'in Türkiye'sinde, durumlar nasıl? Mesela, akaryakıt kuyrukları var mı? Var. Hem de sadece akaryakıt değil, ekmek kuyruğu da var. Yağ kuyruğu da var. Mesela, kotalı satışlar var mı? Var. Artık bazı marketlerde, şeker ve yağ satışları, 1 adet ile sınırlı tutuluyor. Peki önlenemeyen fiyat artışları var mı? Evet, maalesef o da var. Çünkü, milletimiz maaşını dolarla almıyor ama ithalata mahkûm edilen ekonomimizde, maalesef her şeyi, dolarla alıyor.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Biliyorsunuz, her yıl, Kasım ve Aralık aylarında, asgari ücret gündeme geliyor. Ancak ortada vahim bir durum var. Asgari ücret tartışması, her yıl, siyasi bir malzeme hâline getiriliyor. Asgari ücreti, siyasi tartışmaların gündeminden, acilen çıkarmamız lazım. Bunu, iktidara talip bir siyasi partinin, Genel Başkanı olarak söylüyorum. Bu nedenle, yetkiyi aldığımızda, asgari ücreti belirlerken, aynı Malezya'da, Brezilya'da, Fransa'da olduğu gibi, çeşitli makroekonomik göstergeleri temel alan, sağlıklı bir model benimseyeceğiz. Yani asgari ücreti, yoksulluk sınırı, verimlilik artışı, millî gelir, işsizlik oranı, toplu iş sözleşmeleriyle karara bağlanan, ücret düzeyleri, enflasyon beklentisi gibi, objektif parametreleri kullanan bir modelle, şeffaf bir biçimde belirleyeceğiz.

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 4000 LİRA OLMALI"

Peki bu sene için ne öneriyoruz? TÜİK'in, Hanehalkı İşgücü Anketi'nin, 2020 verilerine göre; hanesine, sadece 1 asgari ücret giren 3 milyon 125 bin işçimiz var. Bu durum, 3 milyon 125 bin işçimiz ve aileleri açlık sınırının altında yaşıyor demek. İşte bu farkındalıkla, biz diyoruz ki; asgari ücret, en az 4000 lira olmalıdır. Yani ele geçen 4000 lira olmalıdır.

Ancak mevcut uygulamayla, bekar bir asgari ücretlinin eline, 4000 lira geçmesi durumunda, bunun işverene maliyeti, en az 6 bin 574 lira olacak. İktidarın beceriksizliği nedeniyle, zaten iflasın eşiğinde olan işverenimiz için, bu maliyet, maalesef karşılanabilir değil. Bu durumda, ne istihdamı arttırabiliriz, ne de, güvencesiz çalışmanın önüne geçebiliriz. Bizim asgari ücret önerimiz, brüt ücretin, yüzde 22 artırılıp, 4 bin 360 liraya çıkartıldıktan sonra, çalışanlarımıza, devlet tarafından, 555 lira ek bir ödeme yapılarak, ellerine geçen net ücretin, 4000 lira olmasıdır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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