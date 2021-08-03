Son Dakika: Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon kaç oldu?

Son Dakika: Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan enflasyon verileriyle milyonlarca çalışan ve emekliyi yakından ilgilendiren enflasyon farkı hesaplamaları gündem oldu. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam son 6 aylık enflasyona göre netleştiğinden, temmuz ayı enflasyonuyla memurlara ve memur emeklilerine ne kadar zam farkı alacağı da belli oldu. Peki, Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon kaç oldu?

Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir, son 6 aylık enflasyon rakamları üzerinden belirleniyor. Memur ve memur emeklisi temmuz ayı zammını beklerken TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla son 6 aylık enflasyon hesabı yapılamaya başlandı. Peki, Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon kaç oldu? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: MEMURA ENFLASYON FARKI NE KADAR VERİLECEK?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; 18 yılın en yüksek Temmuz enflasyonu gerçekleşti. Temmuz 2021 enflasyon oranı %18,95 oldu. Memurlar ise Temmuz için maaşlarına %5,45 enflasyon farkı alacak.

TÜİK 2021 HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI!

Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,15 artış gerçekleşti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yapılan toplu sözleşme zamları 2018 yılından beri enflasyonun altında kaldığı için her 6 ayda bir enflasyon farkı yansıtılıyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam son 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

Memur ve emeklinin maaşı ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre belirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor.

Memurlar, 2021 yılının ikinci yarısında yüzde 3 oranında bir toplu sözleşme zammı alacak. Toplam TÜFE'nin yüzde 4'ü geçmesi durumunda ise geçen tutar kadar enflasyon farkı maaşlara zam olarak yansıyacak.

OCAK 2021 ENFLASYON RAKAMLARI

Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 14,97 olarak gerçekleşti.

Verilere göre ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,53, yurt içi üretici fiyatları yüzde 13,64 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 2,66 artış gösterdi.

TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,68, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 2,66, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 26,16 arttı.

ŞUBAT 2021 ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK verilerine göre; TÜFE aylık bazda yüzde 0,91 artarken, yıllık enflasyon yüzde 15,61'e çıktı.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 3,92, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 27,09 artış gösterdi.

MART ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,04 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,08, Yİ-ÜFE yüzde 4,13 artış kaydetti.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 8,21, geçen yılın mart ayına göre yüzde 31,2 artış gösterdi.

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Nisan ayında enflasyonda yüzde 1,68 artış oldu. Tüketici fiyatları, nisanda aylık bazda yüzde 1,68 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 16,2'den 17,14'e yükseldi. Piyasada aylık enflasyonun yüzde 1,8 artacağı öngörülüyordu. Üretici fiyatlarında ise nisanda 4,34 artış yaşanırken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 35,17 seviyesine çıktı.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi mayısda aylık bazda yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda yüzde 16,59 oldu.