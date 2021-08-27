Son Dakika | KUTO'dan Sel Afet Bölgesine Yardım
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Son Dakika | KUTO'dan Sel Afet Bölgesine Yardım

Son Dakika | KUTO'dan Sel Afet Bölgesine Yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketleri sonrasında Aydın Valiliği koordinasyonunda başlatılan ayni yardım kampanyasına destekte bulunan Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) üyeleri adına oluşturulan 1,5 tonluk gıda yardımları ilgili bölgelere gönderildi.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketleri sonrasında Aydın Valiliği koordinasyonunda başlatılan ayni yardım kampanyasına destekte bulunan Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) üyeleri adına oluşturulan 1,5 tonluk gıda yardımları ilgili bölgelere gönderildi.

Kuşadası Ticaret Odası tarafından, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketleri sonrası Aydın Valiliği koordinasyonunda, Kuşadası Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca başlatılan ayni yardım kampanyasına destekte bulunularak, KUTO üyeleri adına en çok ihtiyaç duyulan kuru erzaktan oluşturulan 1,5 tonluk yardım paketleri, Aydın ili kurum ve kuruluşları ve oda ve borsalarınca toplanan ihtiyaç malzemeleriyle birlikte doldurulan tırlarla, afet bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinden büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, "Yangınlar ormanlar ve tüm canlarla birlikte ciğerlerimizi de yaktı. Üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyalarına, yanan ormanlarımızın eski haline kavuşması için destek oluyoruz. Yangınların yaralarını saramadan Karadeniz bölgemizde yaşanan sel felaketiyle üzüntümüz katlanarak arttı. Ticaret Odası olarak, üyelerimiz adına afet bölgelerine ulaştırılmak üzere bölgede en çok ihtiyaç duyulan kuru erzaktan oluşan yardım paketlerimizi Kaymakamlığımızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim ettik. İlimizdeki diğer kurum ve kuruluşlar ve oda borsalarımızca toplanan yardımlarla birlikte doldurulan tırlar, afet bölgelerimize ulaştırılmak üzere yola çıktı Gün birlik olma, birbirimize destek olma günüdür. Felaketlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Tüm afet bölgelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir daha yaşanmaması temennilerimizle felaket bölgelerimizde yaraların en kısa sürede sarılabilmesini umut ediyoruz" dedi. - AYDIN

Son Dakika | KUTO'dan Sel Afet Bölgesine Yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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