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Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu

Son dakika: Mayıs ayında konut satışları yıllık bazda %44,6 düşerken, Türkiye genelinde satılan konut sayısı 50 bin 936 oldu. En çok konut satışı ise 7 bin 640 konut ile İstanbul'da gerçekleşti.

15.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:16

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu. Konut satışlarında İstanbul 7 bin 640 konut satışı ve %15 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 4 bin 939 konut satışı ve %9,7 pay ile Ankara, 3 bin 96 konut satışı ve %6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 21 konut ile Tunceli oldu.

Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI MAYIS'TA 18 BİN 483 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde 2020 Mayıs ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %23,9 artış göstererek 18 bin 483 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %36,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 570 konut satışı ve %13,9 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Ardahan oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 32 BİN 453 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları 2020 Mayıs ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %57,9 azalarak 32 bin 453 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 5 bin 70 konut satışı ve %15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %66,4 oldu. Ankara 2 bin 761 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı bin 842 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Ardahan oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 16 BİN 860 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,7 azalarak 16 bin 860 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %33,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 2 bin 546 konut satışı ve %15,1 ile en yüksek paya sahip olurken İstanbul'u bin 211 konut satışı ile Ankara ve 996 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 34 BİN 76 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,7 azalış göstererek 34 bin 76 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 5 bin 94 konut satışı ve %14,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %66,7 oldu. Ankara 3 bin 728 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 100 konut satışı ile İzmir izledi.

Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu

KONUT SATIŞLARI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE %2,2 AZALDI

Ocak-Mayıs döneminde 434 bin 757 konut satışı gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,2 azalış gösterdi. Ocak-Mayıs döneminde ipotekli konut satışı %118,2 artarak 164 bin 870, diğer satış türlerinde ise %26,8 azalarak 269 bin 887 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %23,9 azalarak 139 bin 140 oldu. İkinci el konut satışları da %13,0 artarak 295 bin 617 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA MAYIS AYINDA 860 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %78,1 azalarak 860 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında Mayıs 2020'de ilk sırayı 423 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 130 konut satışı ile Antalya, 72 konut satışı ile Ankara, 38 konut satışı ile İzmir ve 29 konut satışı ile Mersin izledi. Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,0 azalarak 12 bin 598 oldu.

Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRANLILARA YAPILDI

Mayıs ayında İran vatandaşları Türkiye'den 209 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 143 konut ile Irak, 48 konut ile Afganistan, 46 konut ile Çin ve 42 konut ile Azerbaycan izledi.

Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu

Ekonomi Manşet

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