Son dakika... Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Son dakika... Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Son dakika... Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
17.09.2020 11:49 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:52

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.Ç. (40) idaresindeki 54 PC 777 plakalı otomobil, Balcı Mahallesi'nde karşı yönden gelen Murat Bilgiç'in (58) kullandığı 34 TY 1540 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Bilgiç, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bilgiç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

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