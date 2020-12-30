Son Dakika | Kırıkkale'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire son yolculuğuna uğurlandı
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Son Dakika | Kırıkkale'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire son yolculuğuna uğurlandı

30.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:45
Son Dakika | Kırıkkale'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberine göre Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Sakine Fulya Özer'in (50) cenazesi toprağa verildi.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Sakine Fulya Özer'in (50) cenazesi toprağa verildi.

Bu ayın başında Kovid-19'a yakalanan ve evinde tedavisi devam ederken rahatsızlanan Özer, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Özer, dün hayatını kaybetti.

Mesleğini 20 yıldır sürdüren 1 çocuk annesi hemşire Özer için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Eşi Yalçın ve tıp fakültesi öğrencisi oğlu Barış Özer'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, Başhekim Opr. Dr. Yusuf Albayrak ve mesai arkadaşlarının katıldığı törende Özer için dua edildi, helallik istendi.

Tören sırasından Özer'in eşi, oğlu ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Özer'in cenazesi kılınan namazın ardından Yahşihan Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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