Son Dakika | Kilis'te cesedi bulunan mühendisin öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi
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Son Dakika | Kilis'te cesedi bulunan mühendisin öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kilis'te cesedi bulunan mühendisin öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberi: Kilis'te 2015'te kaçırılan ve geçen yıl zeytin bahçesinde cesedi bulunan inşaat mühendisi Abdüssamet A'nın öldürülmesiyle ilgili biri firari, 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kilis'te 2015'te kaçırılan ve geçen yıl zeytin bahçesinde cesedi bulunan inşaat mühendisi Abdüssamet A'nın öldürülmesiyle ilgili biri firari, 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "kasten öldürme", "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağmaya teşebbüs ile ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanıklar Adem K, Ömer E. ve Suriye uyruklu Nabih M, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Maktulün babası Mahmut A. ile avukatı ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında duruşma salonuna basın mensuplarını almadı.

Sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Tüm sanıklar için kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmiş, ayrıca firari Yavuz H. hakkında 32, Adem K, Ömer E. ve Suriye uyruklu Nabih M. için ise 29'ar yıl hapis cezası istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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