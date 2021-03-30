Son dakika: Kaybolan zihinsel engelli genç, mescitte bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Kaybolan zihinsel engelli genç, mescitte bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Kaybolan zihinsel engelli genç, mescitte bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, başka bir ilçede mescitte bulunarak ailesine teslim edildi.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, başka bir ilçede mescitte bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin'in Konaklı Köyü Ginolu Mahallesinde kaybolan 24 yaşındaki Adem Alkan'dan 26 Mart Cuma gününden beri ailesi haber alamadı. Bunun üzerine Alkan'ın ailesi, Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulundu. Arama çalışmalarına başlayan jandarma ekipleri, yaz mevsiminde balıkçılara yardım eden Adem Alkan'ı bulmak için çalışma başlattı. Adem Alkan, Bozkurt ilçesinde bir mescitte polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Özge Özder Acun Ilıcalı Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Kaybolan zihinsel engelli genç, mescitte bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:10:05. #1.15#
title