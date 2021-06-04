Son dakika: Karabağ'da ateşkesten bu yana mayınlar nedeniyle Azerbaycanlı 20 sivil ve 7 asker hayatını kaybetti
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Son dakika: Karabağ'da ateşkesten bu yana mayınlar nedeniyle Azerbaycanlı 20 sivil ve 7 asker hayatını kaybetti

Son dakika: Karabağ'da ateşkesten bu yana mayınlar nedeniyle Azerbaycanlı 20 sivil ve 7 asker hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Karabağ'da savaşın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu 20 Azerbaycanlı sivil ve 7 asker hayatını kaybetti.

Karabağ'da savaşın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu 20 Azerbaycanlı sivil ve 7 asker hayatını kaybetti.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ile ateşkes mutabakatının imzalandığı 10 Kasım 2020'den bugüne kadar işgalden kurtarılan topraklarda, mayın nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, savaşın bittiği günden bugüne kadar 20 Azerbaycanlı sivil ile 7 asker, Ermenistan güçlerinin döşediği mayınlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Söz konusu dönemde, 86 asker ile 29 sivil ise mayın patlaması sonucu yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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