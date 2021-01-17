Son dakika haberleri: Kağıthane'de işyerine koronavirüs baskını kamerada
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Son dakika haberleri: Kağıthane'de işyerine koronavirüs baskını kamerada

17.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:23
Son dakika haberleri: Kağıthane'de işyerine koronavirüs baskını kamerada

Son dakika haberi... KAĞITHANE'de bir işyerine düzenlenen baskında koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 19 kişiye 65 bin 911 lira para cezası kesildi.

KAĞITHANE'de bir işyerine düzenlenen baskında koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 19 kişiye 65 bin 911 lira para cezası kesildi. Polisin düzenlediği baskın anı kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün saat 14.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir adreste kumar oynandığı bilgisi edindi. Harekete geçen ekipler bahse konu adresin işyeri olarak faaliyet gösterdiğini, yapılan kontrolde masalar etrafında 19 kişinin bulunduğunu tespit etti. İçerde bulunan toplam 18 kişi ve işletme sahibi S.D.'ye 1593 Sayılı Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na istinaden toplam 65 bin 911 lira para cezası kesildi. İşyeri de mühürlendi. 

(Fotoğraf)


- İstanbul
Son dakika haberleri: Kağıthane'de işyerine koronavirüs baskını kamerada
Son dakika haberleri: Kağıthane'de işyerine koronavirüs baskını kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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