Son Dakika | Jasat'tan milyonlarca lira değerinde kaçak gözlük operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Jasat'tan milyonlarca lira değerinde kaçak gözlük operasyonu Şanlıurfa'da 10 milyon TL değerinde kaçak gözlük ele geçirildi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı 10 milyon TL değerinde 33 bin güneş gözlüğü ile 128 bin makaron ele geçirildi.