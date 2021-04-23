Son Dakika | Jasat'tan milyonlarca lira değerinde kaçak gözlük operasyonu
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Son Dakika | Jasat'tan milyonlarca lira değerinde kaçak gözlük operasyonu

İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Jasat'tan milyonlarca lira değerinde kaçak gözlük operasyonu Şanlıurfa'da 10 milyon TL değerinde kaçak gözlük ele geçirildi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı 10 milyon TL değerinde 33 bin güneş gözlüğü ile 128 bin makaron ele geçirildi.

Jasat'tan milyonlarca lira değerinde kaçak gözlük operasyonu

Şanlıurfa'da 10 milyon TL değerinde kaçak gözlük ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı 10 milyon TL değerinde 33 bin güneş gözlüğü ile 128 bin makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kırsal Yukarıçaykuru Mahallesi'nde kaçakçılık yapan kişiler olduğunu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerce O.Ç.Ö.'nün evinde ve eklentilerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 128 bin makaron ve 33 bin güneş gözlüğü ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Ç.Ö. sağlık kontrolünün ardından işlemleri için karakola götürüldü.

Son Dakika | Jasat'tan milyonlarca lira değerinde kaçak gözlük operasyonu
Son Dakika | Jasat'tan milyonlarca lira değerinde kaçak gözlük operasyonu
Son Dakika | Jasat'tan milyonlarca lira değerinde kaçak gözlük operasyonu
Son Dakika | Jasat'tan milyonlarca lira değerinde kaçak gözlük operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI

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