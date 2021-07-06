Son dakika... İzmir merkezli silah ticareti operasyonunda yeni gelişme
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Son dakika... İzmir merkezli silah ticareti operasyonunda yeni gelişme

Son dakika... İzmir merkezli silah ticareti operasyonunda yeni gelişme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Bergama ilçesinde bir kişinin evinde 7 adet tabanca ele geçirilirken, şüphelinin tabancaları temin ettiği kişinin dün gerçekleşen şafak operasyonunda gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde bir kişinin evinde 7 adet tabanca ele geçirilirken, şüphelinin tabancaları temin ettiği kişinin dün gerçekleşen şafak operasyonunda gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin ifadesi sonrası dosya birleştirilirken, operasyonda firari olarak aranan bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Bergama ilçesinde bir şüphelinin evinde yapılan aramada 7 adet tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, tabancaları temin ettiği kişinin İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen yasa dışı silah ticareti operasyonu kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin ifadesinin ardından dosyalar birleştirilirken olayla ilgili firari olarak aranan bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon kapsamında toplam gözaltı sayısı 21 olurken, haklarında gözaltı kararı olan 2 kişiyi daha yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa KOM Grup Amirliği ekipleri, İzmir'in Bergama ilçesi ve civar ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şahısları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Harekete geçen ekipler, haklarında yakalama kararı çıkartılan 22 şüpheliyi yakalamak için, 5 Temmuz sabah saat 05.30'da, İzmir'in Bergama, Kınık, Dikili ilçeleri ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 32 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlemiş, helikopterle de havadan destek verilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada, 24 adet tabanca, tabancalara ait çok sayıda şarjör ve fişek, 5 adet tüfek ve bunlara ait mühimmat, silah imalatında kullanılan malzemeler ve birleştirilmek üzere hazır olan tabanca parçalarının yanı sıra metamfetamin, esrar ve sentetik hap olmak üzere uyuşturucu madde de ele geçirilmişti. - İZMİR

Son dakika... İzmir merkezli silah ticareti operasyonunda yeni gelişme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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