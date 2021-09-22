Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında geçen hafta Esenyurt, Bayrampaşa ve Şişli'de düzenlenen 4 operasyonda 8'i yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 37 kilo 300 gramı sıvı olmak üzere 123 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı
AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

 Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler

Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler

 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı
Spor Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu Cristiano Arda Turan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Sultan Selim Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:48:05. #1.12#