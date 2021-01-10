Son dakika! İsrail polisi, Kudüs'te 5 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekiplerinin topraklarında kazı çalışmsı yapmasına tepki gösteren 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Kudüs Belediyesine bağlı bir ekibin polis eşliğinde, Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ne baskın düzenlediği belirtildi.

Tanıklar, ekiplerin bölgede kazı çalışması başlattığını ifade ederek, toprak sahiplerinin çalışmaya tepki gösterdiğini söyledi.

İsrail polisinin Filistinlileri darbettiğini ve toplananları dağıtmak için ses bombası kullandığını aktaran tanıklar, polislerin 5 kişiyi gözaltına aldığını kaydetti.

İsrail makamları son dönemde, özellikle Silvan Mahallesi başta olmak üzere Doğu Kudüs'te, Filistinlilerin evlerini yıkma, topraklarına el koyma ve evlerini Yahudi yerleşimcilere verme konusunda gerilimi tırmandırıyor.

Bu kapsamda, İsrail makamları, geçen yıl yine Silvan Mahallesi'nde 12 Filistinli aileye evlerini Yahudi yerleşimcilere verilmek üzere boşaltma kararı göndermişti.

Filistinli 14 aile, 2015 yılından bu yana, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi başta olmak üzere Filistinlilere ait gayrimenkulleri satın alması ve el koymasıyla bilinen, Yahudi yerleşimciler için çalışan Ateret Cohanim adlı dini-Siyonist yapının açtığı davaların lehlerine sonuçlanması nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat