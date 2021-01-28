Son dakika! İran Dışişleri Bakanı Zarif, Gürcistan Başbakanı Gakharia ve Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü
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Son dakika! İran Dışişleri Bakanı Zarif, Gürcistan Başbakanı Gakharia ve Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü

28.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:52
Son dakika! İran Dışişleri Bakanı Zarif, Gürcistan Başbakanı Gakharia ve Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü

Son dakika gündem haberi: Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Gakharia'nın Zarif'i hükümet binasında kabul ettiği belirtildi.

Basına kapalı görüşmede, ikili ve bölgesel gelişmeler ile dünya genelinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konularının ele alındığı kaydedilen açıklamada, toplantıda, Zarif'in İran olarak Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiklerini ifade ettiği aktarıldı.

Abhazya ile Güney Osetya'daki gelişmeler görüşüldü

Gürcistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Gakharia ile görüşmesinin ardından Zarif'in, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından kabul edildiği bildirildi.

Zurabişvili ile Zarif'in, toplantıda, bölgesel imkanlarının küresel ekonominin güçlendirilmesi için kullanılması konularını görüştüğü ifade edilen açıklamada, Zurabişvili'nin bölgede barış ve istikrarın önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Zurabişvili'nin Zarif'e, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya Federasyonu'nun desteklediği Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde son dönemlerdeki gelişmeler hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani görüşmelere katılamadı

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, 26 Ocak'ta Kovid-19'a yakalanması nedeniyle görüşmelere katılamadı. Zalkaliani, Zarif'e telefon ederek, sağlık durumundan dolayı kendisi ile bir araya gelemediği için üzüntü duyduğunu iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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