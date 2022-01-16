Son Dakika | İller Bankası'ndan Samsun'a 290 milyon TL'lik yatırım

Son dakika habere göre İller Bankası A.Ş. Samsun Bölge Müdürlüğü'nün Samsun'daki 25 projesinin toplam tutarının 290 milyon TL olduğu bildirildi.

SAMSUN (İHA) - İller Bankası A.Ş. Samsun Bölge Müdürlüğü'nün Samsun'daki 25 projesinin toplam tutarının 290 milyon TL olduğu bildirildi.

Bu yatırım döneminde Samsun'da 25 adet projesi bulunan İller Bankası'nın yatırım projelerinin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70'e yaklaştı. Bankanın Samsun'da 17 adet (3 SUKAP-2 KAP) alt yapı, 6 adet üst yapı ve 2 proje olmak üzere toplam 25 adet yapım işi bulunuyor.

12 milyon TL sözleşme bedelli Ladik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının yüzde 95'i tamamlandı ve geçici kabulü yapıldı. 13,5 milyon TL sözleşme bedelli Salıpazarı Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının yüzde 99'u tamamlandı ve geçici kabulü yapıldı. 13,5 milyon TL sözleşme bedelli Kavak Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının yüzde 97'si tamamlandı. 3 milyon 300 bin TL sözleşme bedelli Çarşamba Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yeni Lot inşaatı yapım işinin yüzde 60'ı tamamlandı. 4 milyon 250 bin TL sözleşme bedelli Samsun (Merkez) Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yeni Lot inşaatı (KAP) işinin yüzde 86'sı tamamlandı.

43 milyon 895 bin TL'lik SASKİ Genel Müdürlüğü Merkez (Samsun) İlçeler Atıksu ve Yağmursuyu inşaatının yüzde 81'i, 21 milyon TL'lik SASKİ Genel Müdürlüğü (Samsun) Batı Grubu İlçeler İçmesuyu inşaatının yüzde 31'i ve 23,5 milyon TL'lik Samsun Su Kanal İdaresi Havza İlçesi Kırsal Mahallelerde İçme Suyu Arıtma Tesisi yapım işinin de yüzde 19'u tamamlandı.

İller Bankası'nın diğer yatırımlar ile birlikte Samsun'da yapımına devam edilen yatırımlarının toplam proje tutarının 290 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi. - SAMSUN

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