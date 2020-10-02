Son Dakika: Türkiye'nin eylül ayı ihracatı 16 milyar dolarla rekor kırdı
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Son Dakika: Türkiye'nin eylül ayı ihracatı 16 milyar dolarla rekor kırdı

02.10.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.10.2020 12:07

Son dakika: Türkiye'nin eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artarak 16 milyar 13 milyon dolar oldu. Böylece bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Geçen ay 16 milyar 13 milyon dolara ulaşan ihracat, tüm zamanların en iyi eylül ayı rakamı oldu.

Bakan Pekcan konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu. Eylül ayında sadece eylül ayı ve 2020 için bir başarıya imza atmadık, bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamını yakaladık.

"TOPARLANMA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

İhracat rakamları, pandemi etkisinden toparlanmanın ve normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini teyit ediyor. Ekonomimizin V-tipi toparlanması, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler sunmaktadır. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranında eylül ayında yüzde 90,9 seviyesine ulaşmış bulunmaktayız"

Son Dakika: Türkiye'nin eylül ayı ihracatı 16 milyar dolarla rekor kırdı
Haber Yorumları (1)
SMMM: GÖRSEL BANDIRMA LİMANI
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