Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Polis Akademisi Malatya POMEM 26. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (1)

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz bugün Türkiye'de PKK terör örgütünün militan sayısını 250'nin altına getirdiğimizi biliyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz bugün Türkiye'de PKK terör örgütünün militan sayısını 250'nin altına getirdiğimizi biliyoruz. Mağaralardan çıkamadıklarını, telsizlerde ağladıklarını, Kandil'den imdat çağrısı yaptıklarını biliyoruz." dedi.

Polis Akademisi Malatya POMEM 26. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuşan Soylu, hafta içerisinde 97 kaymakamın yeni atamasını yaptıklarını hatırlattı.

Bugün de bu güzel eğitim yuvasından çok kıymetli insanların heyecanla göreve başlayacağını anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Konuşmalarımın başında rakam vermek adetim değildir ama bugün sözlerime, bu sayıyı vererek başlamak istiyorum. 105 bin 128. Bu, 11 Ekim 2019'da ilana çıktığımızda '7 bin polis alacağız' dediğimizde 'Ben de varım' diyen, ön başvuru yapıp bu şerefli üniformayı giymeye talip olan vatan evlatlarının sayıdır. Bu 105 bin 128 sayısı, bu milletin bu teşkilata, sevgisini, iştiyakını, itibarını anlatan sayıdır. Televizyonda bir şehit haberi gördüğünde tırsan değil hırslanan 'Bir dalımız kesilirse bin filiz veririz' diyen bu aziz milletin, 'Bu bayrağa feda olsun' diyen, devletin emrine vermeye hazır olduğu evlatlarının sayısıdır. Biz bu evlatların içinden 7 binini alabildik, buradaki arkadaşlarımızla birlikte tüm Türkiye'de 24 POMEM'de sınavı geçen 6 bin 760 evladımız bugün mezun oluyor. Geride kalan o 98 bin 368 evladımıza; belki yaşı tutmadığı için belki başka bir sebepten başvuramayan ama gönlü, aklı bizimle olan yüzbinlerce evladımıza, onların aslan yürekli ailelerine sesleniyorum, desteğinizi aldık, mesajınızı aldık, hepiniz bizim gözbebeğimizsiniz, hepiniz bizim gücümüz ve moralimizsiniz, sizlere minnettar ve müteşekkiriz. Allah hepinizden gani gani razı olsun."

Türkiye'nin iyiye doğru gittiğini belirten Soylu, "Bu ülkenin halini, bu ülkenin neyi doğru yapıp yapamadığını, iyiye gidip gitmediğini, yurt dışındaki FETÖ'cü hainlerden, kaçaklardan, yabancı istihbarat örgütlerinden, terör örgütleriyle iş tutanlardan, hayatı kirli işlerle, suçlarla geçmiş, kendini akıllı zanneden zavallılardan öğrenmek isteyenler varsa, onların lafına itibar edenler varsa, varsın böyle devam etsinler." diye konuştu.

Bu ülkenin verdiği mücadelenin ve geldiği yerin farkında olduklarını dile getiren Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu emaneti sırtlanırken ülkenin ne halde olduğunu; bugün hazımsızlık içinde olanların, o günlerde sırtlarını hangi vesayetlere yasladıklarını, emekli maaşlarını ödemek için borç arayan bu ülkenin insansız hava aracı yapan ülke hale gelmesinden, içeride ve dışarıda, kimin nasıl rahatsız olduğunu, bugün neyin özlemini çektiklerini, Cumhur İttifakı'nın gücünden nasıl da hasetlendiklerini biz çok iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye'de PKK terör örgütünün militan sayısını 250'nin altına getirdik"

Bakan Soylu, 15 Temmuz gecesi milletin evlatlarının ülkesi için mücadele ederken kimlerin neyin duasını yaptığını çok iyi bildiklerini hatırlattı.

Soylu, "Kim ne derse, ne düşünürse, hangi iftirayı ortaya koyarsa koysun. Biz bugün Türkiye'de PKK terör örgütünün militan sayısını 250'nin altına getirdiğimizi biliyoruz. Mağaralardan çıkamadıklarını, telsizlerde ağladıklarını, Kandil'den imdat çağrısı yaptıklarını biliyoruz." açıklamasında bulundu.

Süleyman Soylu, "2011 yılında Türkiye'nin uyuşturucu yakalamalarındaki toplam uyuşturucu miktarı 2 milyar, yıl 2020 Türkiye'nin uyuşturucu yakalama bedeli 160 milyar. Bu sadece yakalamalarda ortaya koyduğumuz rakam. Bu, evlatlarımızın, polislik mesleğine adım atacak evlatlarımızın ülkemizin gençlerinin, uyuşturucu tacirlerinin elinde kalmaması için canlarını bedenini, aklını, namusunu ortaya koyup bu mücadelelerinden onları alıkoymak için evlatlarımızın neyle mücadele ettiğini biliyoruz." görüşünü paylaştı.

"Türkiye'yi karıştırmak için kurulan tezgahları biliyoruz"

Türkiye'yi bir operasyon merkezi haline getirmek isteyenlerin olduğuna dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 2015 yılında uyuşturucudan doğrudan ölenlerin sayısı 941, yıl 2020 itibarıyla bu rakam 314. Mücadelemizde uyuşturucu tacirlerine kurban vermediğimiz evlatlarımız, bu meseleyi en iyi bilenlerdir. Jandarmamızın, kimin kenevirlerini söktüğünü, narkotiğin, sahil güvenliğin kimlerin tezgahına çomak soktuğunu biliyoruz. Ülkemize çöreklenmeye çalışan 14 tane uluslararası mafya liderini Türk polisinin paketleyip sahiplerine iade etmesinden, kimlerin rahatsız olduğunu biliyoruz. Yurtdışına kaçan o hain FETÖ'cülerin hala bu ülkede bir 15 Temmuz hayali kurduklarını biliyoruz. Türkiye'yi eski Türkiye'ye çevirmek için, karıştırmak için, insanları sokağa dökebilmek için, bu milletin kardeşliğini bir fitne ateşiyle yakabilmek için nasıl tezgahlar kurduklarını, hangi yalanları servis ettiklerini biliyoruz."

Soylu, dünyanın gelişmiş ülkelerinde salgın döneminde sokaklarda binlerce insanın protestosu varken, huzur ve güvenin temin edildiği Türkiye'de ise kimsenin sokaklara dökülmediğini, devlet ve milletin el ele mücadele verdiğini anlattı.

Türkiye'yi karıştırmak için kurulan tezgahların bildiklerini vurgulayan Soylu, "Özellikle Türkiye'de ve Türkiye dışında fitne ateşini körüklemek isteyenlerin, sokakları hareketlendirmek için neleri yaptığını da biliyoruz. Hangi fitneleri, grupları harekete geçirmek istediklerini, milletimizin sağduyusunu nasıl tahrip etmek istediklerini hep beraber görüyoruz. Ama biz kendimizden eminiz. Biz, verdiğimiz mücadeleden ve vatansever evlatlarından eminiz." dedi.

"Düzensiz göç, terör ve uyuşturucuyla mücadelede dünya ortalamasının üstündeyiz"

Türkiye'nin, cumhuriyet tarihinin en güçlü dönemini yaşadığını belirten Soylu, emniyet teşkilatının da üzerine aldığı her görevde, tarihinin en başarılı dönemini yaşadığını dile getirdi.

Türkiye'nin 3 konuda dünya ortalamasının üzerinde olduğuna işaret eden Soylu, "Bize yurtdışından ithal düzensiz göç, terör, uyuşturucu gibi konularda dünya ortalamasının üstünde bir sorumluluğumuz var ve Allah'a şükür, dünya ortalamasının üstünde bir başarıyla bu üç meselede de milletimizin yüz akı olduk." diye konuştu.

"29 bin 101 bekçi görevde"

Trafik kazalarında ciddi bir düşüş görüldüğünü vurgulayan Soylu, "Bu ülkede yıllardır, milletin kanayan yarası haline gelen trafik kazalarını, 2015-2020 arasında yüzde 35 azalttık. 7 bin 530'dan 2020 sonunda 4 bin 866'ya getirdik. Nüfus artarken, araç ve sürücü sayısı artarken bunu başardık. Bu öyle alelade bir başarı değildir." ifadesini kullandı.

Bekçi sayısındaki artışa da değinen Soylu, "Bu teşkilatın ilk hedefi, asayişin berkemal olmasıdır. 30 bin bekçi hedefi koyduk, 2017'de alıma başladık ve şu anda 29 bin 101 çarşı ve mahalle bekçisi kardeşimiz görev başında. Aynı mahfiller her türlü iftirayı, itibarsızlaştırmayı, her türlü fitneyi ortaya koydular. Ama bizim arkadaşlarımız yılmadılar, gayret ettiler ve günlük ortalama evden hırsızlığı yüzde 50 azalttılar, 278'den 137'ye çektiler." bilgisini paylaştı.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş