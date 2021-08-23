Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaştı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı zam

Son dakika: Hükümet ile memur konfederasyonları memur ve memur emeklisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağladı. Memur ve memur emeklilerine 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için ise yüzde 7 + enflasyon farkı, 2023'ün ilk 6 ayı için ise yüzde 8 + enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için ise yüzde 6 + enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi. Tarafların anlaşma sağladığı görüşmeler neticesinde memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

"BAZI KONULAR TAMAMLANAMADI"

Zam görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Toplu pazarlık yapmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Biz bunları belli bir ölçüde büyük bir uzlaşma ile bir araya geldik. Bazı konular tamamlanamadı. Bazı imzalamaya açılacak hizmet kolu eksenlerinde tamamlanmamış hususlar var. Onlar da bu akşama kadar tamamlanır. Biz sayın genel başkanla genel çerçevede yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık. Bu uzlaşma zeminini şimdiden tüm memurlara ve Türkiye'mize hayırlı olmasını dileyerek söze başlamak istiyorum." dedi.

Zam oranını açıklayan Bakan Bilgin şunları söyledi:

"İlk teklifte yüzde 5+ enflasyon ve sonra yüzde 6+enflasyon farkı, 2023 için yüzde 6+6 önermelerimiz olmuştu. İkinci teklifi açıklıyorum. 2022'de ilk yarısında yüzde 5+enflasyon farkı, ikinci yarısı için ise yüzde 7+enflasyon farkı. Yüzde 12'lik artışı önerdiğimizi belirtmek isterim. Enflasyon beklentimizin de yüzde 9 olduğunu belirtmek isterim. IMF'nin de beklentisi bu yönde. 2023 için verilmemiş bir oranda yüzde 8'lik bir farkı önerdiğimizi ifade etmek isterim. İkinci kısmı için ise yüzde 6'lık bir zam önerilmektedir. Yüzde 14'lük bir zam önerildiğini söylemek isterim.

"TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİNİ 400 LİRA YAPTIK"

Sendika faaliyetleri yapmayan sendika adı altında kuruluşlar var. Bu sözleşmede örgütlenme düzeyi yüzde 1sendikaların istifade edebileceğini de bir araya getirmiş bulunuyoruz. Seyanen zam talebi vardı. Karşılama konusunda yaptığımız pazarlıkları dikkate aldığımız zaman sosyal uzlaşmadan çok ekonomik soruna dönüşmemesi için başka öneride bulunduk. 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan 2 milyon sendika üyesi olan çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 lira yaptık. Sözleşme bu süreç içerisinde tamamlanacaktır.

"3 BİN 600 EL GÖSTERGE MESELESİNDE ANLAŞTIK"

Masada anlaşılan konuların başında 3600 ek gösterge geldi. Gelecek yıl içinde bu konuda çalışma yapılacak ve hayata geçirilecek. Çalışmamızı yaptıktan sonra, kanun çıkarılması gerekiyor. Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim."

MEMUR-SEN VE KAMU-SEN'İN TALEBİ NEYDİ?

Memur konfederasyonları Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak tekliflerini geçtiğimiz günlerde hükümete sunmuştu. Teklifte, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı istenmişti.

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ NASILDI?

Hükümetin memur ve memur emeklileri için ilk zam teklifi, 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de yüzde 6 + enflasyon farkı, 2023'ün ilk 6 ayı yüzde 6 + enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için ise yüzde 6 + enflasyon farkı şeklinde olmuştu.