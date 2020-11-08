Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı
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Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı

08.11.2020 19:17 | Son Güncelleme: 08.11.2020 19:44

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Instagram sayfasında yayınlanan açıklamaya göre Albayrak'ın sağlık sorunları sebebiyle bakanlık görevinden istifa ettiği belirtildi. Konuya ilişkin bakanlıktan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Albayrak'ın Twitter hesabına ulaşılamadığı görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı
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