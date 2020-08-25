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Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuk olduğu bir programda, vatandaşların merak ettiği "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna "2023'ten önce olması için uğraşıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

25.08.2020 20:43 | Son Güncelleme: 25.08.2020 21:03

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın faturalara mutlaka yansıyacağını belirterek, "2023'ten önce olması için uğraşıyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, NTV'de yayınlanan Özel Röportaj programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervine değinen Bakan Albayrak, vatandaşların merakla beklediği "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna da yanıt verdi.

"DOĞAL GAZ MÜJDESİ FATURALARA YANSIYACAK"

Keşfedilen doğal gazın faturalara kesinlikle yansıyacağını belirten Bakan Albayrak, "Sadece vatandaşımızın doğal gaz faturasına yansımayacak. Aynı zamanda sanayicimize, kullandıkları elektrik faturasına kadar yansıyacak. Bu işle uğraşan arkadaşlarımıza inancım tam, 2023'e kadar ulaştıracaklardır. 2023'ten önce müjdelerle gelmiş bile olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"YÜZDE 30'LUK BİR PAZAR AVANTAJI SAĞLAYACAK"

"Türkiye bir eksen değişiminde. Türkiye'den büyük olumlu bir tepki aldık. Artık Türkiye'nin cari açık değil cari fazla vereceği bir döneme gireceğiz. Türkiye önemli adımları ile önemli konuma gelecek. Türkiye'nin rekabet yakalayacağı ve ekonomisine katkı yapacak.

Tarihi önemli bir dönemde bu yayını gerçekleştiriyoruz. Cuma günü Türkiye'nin sadece ekonomi açısından değil siyasi açıdan da önemli bir gündü. Türkiye bir eksen dönüşümü, yeni merkez Türkiye diye ifade ettim. Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığı, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığına da etki ettiği bir süreci başlattık. Cuma günü de önemli bir süreç, gurur vericiydi. Türkiye'nin tamamında güzel bir hava aldı. 320 milyar metreküp olarak söylenen ilk kuyunun fazı, bu kuyunun gerisinde 2 katman daha var.

Tarihi önemli bir dönemde bu yayını gerçekleştiriyoruz. Cuma günü Türkiye'nin sadece ekonomi açısından değil siyasi açıdan da önemli bir gündü. Türkiye bir eksen dönüşümü, yeni merkez Türkiye diye ifade ettim. Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığı, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığına da etki ettiği bir süreci başlattık. Cuma günü de önemli bir süreç, gurur vericiydi. Türkiye'nin tamamında güzel bir hava aldı. 320 milyar metreküp olarak söylenen ilk kuyunun fazı, bu kuyunun gerisinde 2 katman daha var.

"TÜRKİYE'NİN CARİ FAZLA VERECEĞİ BİR DÖNEMİ KONUŞACAĞIZ"

Türkiye'nin cari açık değil, cari fazlası vereceği, döviz konuşacağımız bir dönemi konuşacağımızı söyledim. Türkiye önümüzdeki yıllarda bir bakmışız ki cari fazlası veriyor. Şu anki rezerv ihtimaliyle çok büyük bir rezerv. Yıllık 15-20 milyarlık tedarik demek. Bu sadece bu haliyle kalsa bile ciddi %30 luk ihtiyacı kazanmak dışında, Türkiye'nin önemli pazarlıklar kazanacağı bir süreç.

"ÖZGÜVEN, MUTLULUK İNANILMAZ"

Manevi tarafı şu; Cuma gününden beri aldığımız tepkileri birleştirince... Vatandaşımıza yıllarca müthiş bir şekilde çaresizlik öğretilmişliği vardı. Müjdeden sonra toplumda oluştuğu özgüven, mutluluk inanılmaz. Bizler için evlatlarımız için bu bende çok önemli duygular uyandırdı.

DOĞAL GAZIN İŞLETİLMESİ KONUSU

İlk günden itibaren, bir zihniyet değişim buraya kolay gelmedik. Yapamayız edemeyiz bu kurumlarımızın içinde de var. Borda önümüzdeki sene bitiyor. Arama sondajda bu çerçeve bitiyor. Daha iyi yere gelecek. Burada sistem değişiyor. Zaten 3-5 sene önceki devrim bu hikaye ile başladı. O zihniyet dönemi hızlı bir şekilde yol aldı. Sonuç bugüne kadar geldik. TPAO en hızlı çıkarak sisteme sahip. 2023'ü ifade ettik. Biri çıkmış diyor ki kaç yıllık TPAO'luyum çıkmaz diye. Siz o zihniyet yüzünden 80 yıldır bir şey yapamadınız.

"TÜRKİYE DAHA REKABETÇİ OLACAK"

Bu kapasite Türkiye'nin her kesiminde var. Çok hayalperest bir hikayeden bahsetmiyoruz. Peki ekonomik etkisi nasıl olacak? Gaz fiyatlarının ucuzlamasıyla, sanayide kullanılan enerji maliyetlerinin ucuzlamasıyla. Elektrik santrallerindeki gaz maliyetinin daha ucuzlamasıyla Türkiye bu alanlarda daha rekabetçi olacak.

"KARADENİZ'DEKİ DOĞAL GAZI KENDİ İMKANLARIMIZLA ÇIKARTACAĞIZ"

Hepsini kendi ekimizle yapacağız. Karadeniz Ereğlisi'ne gelen kesim alt yapı itibariyle de çok iyi bir zeminde çıktı. Burada söylenene 5-6 milyar dolarlık yatırımlar falan... Çok daha az maliyetle çıkaracağız. Bu yatırım için bütçe ve imkanlara da sahibiz. Finansmandır farklı desteklerdir bunlar farklı. TPAO doğal gazı çıkaracak kendi sistemine sahiptir. Bu konuşulan rakamların daha az maliyetinde, çok daha kaliteli bir şekilde, ağırlıklı kendi mühendislerimiz kendi imkanlarımızla çıkaracağız.

"2020 YILI İTİBARİYLE EN BÜYÜK GAZ KEŞFİDİR"

Şunu net söyleyeyim. O kuyuları uzun zamandan beri takip ediyoruz. Allah'ın lütfu 9. kuyu da bulduk. Zayıf hali buysa güçlü halinde daha iyi noktaya gelecektir. 2020 yılı itibariyle en büyük gaz keşfidir. Bu daha başlangıç. Bu saha üzerinde de söylemiyorum. Bu kuyunun 2 katmanı daha var. Alttaki katmanı var. Genel havzada ciddi potansiyel var. Yeni bakacak alanlarımız var. Karadeniz'in geri alanları var. Ayrıca Akdeniz'de devam eden faaliyetlerimiz var. Türkiye yeni bir çağı başlattı. Bu anlamda bu adım psikolojik maddi anlamda bu duvarı yıktı. Yeni haberleri, güzel haberleri duymaya toplumumuz açık olacak. Her şeyimiz var. Hepsinden öte muazzam derecede insan kaynağımız var. Hep bu ekiple oluyor bu.

"ZİHİNSEL DEVRİM YAPTIK"

Zaten bu keşif, Türkiye'yi enerji üreten ülkeler derecesine getirecektir. Daha da artarsa çok büyük hikaye. Biz zihinsel bir devrim yaptık. 70 senedir ne yapılıyor ne sonuç alınıyor? Doğru şeyleri yapmışız ki farklı neticeler almaya başlamışız. Artık bundan sonra enerjide, ekonomide ektiğimiz tohumlar çınara dönecektir. O açıdan bu çalışmalar önemlidir.

"İNDİRİM PAZARLIĞI ALMA GÜCÜMÜZ VAR"

Türkiye, 30-40 ton petrol ithal eden, ortalama 40-45 milyar ödeme gerçekleştiren bir ülkeydi. Türkiye, geride kalan kontratları ile ilgili hareket edersek bütün bölgesindeki oyuncularla çok daha güçlü fiyat indirim pazarlığı alma gücüne konuştu. İnşallah daha da artarsa uyguna gelecek.

Şöyle bir parantez açayım, bu şu demek değil, Bizlerin yıllardır işbirliği yaptığı ülkeler, Rusya, İrandır. Bu yeni dönem Türkiye açısından, bu ülkelerde yeni işbirliklerinin doğurabileceği bir süreci başlatıyor. Belki üretici ülke olarak farklı işbirlikleri yapacağız. Rusya ile en zor dönemimizde bile bizi yarı yolda bırakmadı. Teknik dönemde zorda kaldığımız da bile tedarikte zorlamadı. Bu açıdan ben yine ülkemizin, paydaşlarımızın menfaatine yeni bir sürecin doğacağını söyleyebilirim.

"BİR SÜRPRİZ DE MADENCİLİK ALANINDA GELECEK"

İlk gün itibariyle şunu söylemiştik. Bakan olduğumuz dönemde 58 milyar dolarlık cari açıkla, tweetler seçimler derken ne dedik. İhracatta, kur noktasında yeni bir ekonomik modeli başlatma süreci. Ve 2019 yılının zor başlamasıyla bir dönemi kapadık. Burada esas husus Türkiye'nin turizm gibi gelirleri dışında yurt dışına ithalattan kaynaklı açık vermişiz. Önümüzdeki yıllarda bir sürpriz de madencilik alanında gelecek. Bir değil daha fazla müjde bekliyoruz. Mühendislik aramaları tamamlandı.

"MERKEZ BANKASI GİBİ BİR REZERVDİR"

Türkiye'nin döviz fazlası vereceği bir dönem başlıyor. Bu bir rezerv midir aynı zamanda Merkez Bankası gibi bir rezervdir. Sadece bu keşif olarak konuşuyorum. Burada sizin dışarıya ödeyeceğiniz dövizi eden bir durum var. Türkiye rezervine bir rezerv daha eklemiştir.

Türkiye'nin bilançosu olarak resme baktığımızda, merkez bankasının rezervinin üstünde bir konforla yönetiyordu. Dünyada ülkeler yanıyor durumda. Herkesin durumu ortada. Böyle bir dönemde Türkiye, pozitif ayrıştığı, iyi bir şekilde yönettiği pandemi dönemini var. Bu artık Türkiye'nin toplam rezerv hacmini artıracak bir durum olarak görülebilir"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Bakan Albayrak, 'Doğal gaza indirim ne zaman olur?' sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz

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Haber Yorumları (9)
BOŞVER: Kafam ağrıdığı için mi yazılanları anlayamıyorum yoksa bütün cümleler saçma sapan gelişigüzel mi yazılmış o yüzden mi yazılanları anlamlandıramıyorum.
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UCUBE: Acaba yansıyacak mı? Birde o yönden bakmak lazım işin ucuna. ;))
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NET: Baba zam gelmesinde indiriminizi istemiyoruz
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