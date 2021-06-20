Son dakika haberleri | Yemen'de ordu ve Husiler arasında çıkan çatışmalarda 47 kişi öldü

Son dakika 3. sayfa haberi... Yemen'de Ulusal Ordu ve İran tarafından desteklenen Husiler arasındaki çatışmalarda 31'i Husi milisi olmak üzere 47 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yemen'de Ulusal Ordu ve İran tarafından desteklenen Husiler arasındaki çatışmalarda 31'i Husi milisi olmak üzere 47 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yemen'in doğusunda yer alan Marib kentindeki çeşitli cephelerde, Ulusal Ordu ve İran tarafından desteklenen Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yemen'de yetkililer Husilerin, Yemen ordusu ve Suudi liderliğindeki koalisyon uçaklarının Husi bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında ağır kayıplar verdiğini açıkladı. Marib'in çeşitli noktalarında düzenlenen 17 hava saldırısında 31'i Husi milisi olmak üzere 47 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. - MERİB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı