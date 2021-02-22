Son dakika haberleri: Yaralı bulduğu kurdu değirmende besledi
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Son dakika haberleri: Yaralı bulduğu kurdu değirmende besledi

22.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:58
Son dakika haberleri: Yaralı bulduğu kurdu değirmende besledi

Son dakika gündem haberi: ARDAHAN'a bağlı Çamlıçatak köyünde, değirmen işiyle uğraşan Mürsel Altun (35), kara yolunda yaralı bulduğu kurdu değirmene götürerek, besledi.

ARDAHAN'a bağlı Çamlıçatak köyünde, değirmen işiyle uğraşan Mürsel Altun (35), kara yolunda yaralı bulduğu kurdu değirmene götürerek, besledi.

Ardahan Üniversitesi yakınlarında, dün saat 03.00 sıralarında evine giderken kara yolundaki bitkin kurdu fark eden Mürsel Altun, hayvanı arabasına koyarak, değirmene götürdü. Kurdu ölüme terk etmemek için değirmene götürdüğünü söyleyen Altun, "Sanırım araç çarpması sonucu yaralanmış. Kurt yürüyemiyor ve donmak üzereydi. Bu şekilde bırakmaya vicdanım el vermedi. Arabama koyarak köyümdeki değirmene götürdüm. Değirmenimde bulunan bir odada kurda yiyecek verip ısınmasını sağladım. Sabah Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü arayıp bilgi verdim" diye konuştu.Yaralı Kurt, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden gelen ekiplere teslim edilirken, yetkililer de tedavisinin yapılması için Kars Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderdi.


Son dakika haberleri: Yaralı bulduğu kurdu değirmende besledi
Son dakika haberleri: Yaralı bulduğu kurdu değirmende besledi
Son dakika haberleri: Yaralı bulduğu kurdu değirmende besledi
Son dakika haberleri: Yaralı bulduğu kurdu değirmende besledi
Son dakika haberleri: Yaralı bulduğu kurdu değirmende besledi
Son dakika haberleri: Yaralı bulduğu kurdu değirmende besledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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