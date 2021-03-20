Son dakika haberleri: YALOVA Muhammed Ali Es-Sabuni, Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberleri: YALOVA Muhammed Ali Es-Sabuni, Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı

20.03.2021 09:10 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:20

Son dakika gündem haberine göre Muhammed Ali Es-Sabuni, Yalova'da son yolculuğuna uğurlandıYalova'da yaşadığı evinde 91 yaşında hayatını kaybeden Arap dünyasının önde gelen alimlerinden Muhammed Ali es-Sabuni'nin cenazesi, ikindi namazını müteakiben Yalova Merkez Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında cenaze nakil...

Muhammed Ali Es-Sabuni, Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'da yaşadığı evinde 91 yaşında hayatını kaybeden Arap dünyasının önde gelen alimlerinden Muhammed Ali es-Sabuni'nin cenazesi, ikindi namazını müteakiben Yalova Merkez Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında cenaze nakil aracıyla İstanbul'a götürüldü.

İslam dünyasında yazdığı eserlerle önemli bir yere sahip olan Suriyeli Sabuni'nin yakınlarının haber vermesi üzerine kent merkezindeki evine giden sağlık ekipleri, ünlü aliminin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sabuni'nin vefatı yakın çevresini üzüntüye boğdu. Yalova'daki evinde hayata gözlerini yuman Muhammed Ali Es-Sabuni'nin İstanbul'daki cenazesi, yarın Fatih Camiinde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında İstanbul Merkezefendi Camisi Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

MUHAMMED ALİ ES-SABUNİ KİMDİR?

1 Ocak 1930 yılında Suriye'nin Halep şehrinde dünyaya gelen Sabuni, 1952 yılında Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesini bitirdi. Daha sonra İslam Hukuku bölümündeki tahassüs eğitimini de tamamlayarak 1954 yılında aynı üniversiteden Şer'i Yargı bölümünde ihtisasını tamamladı.

Sabuni, ardından ülkesi Suriye'ye dönerek sekiz yıl sürecek tedris faaliyetlerinde bulundu. Suudi Arabistan'a göç ederek Mekke-i Mükerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ve Şeriat Fakültesinde dersler vermeye başladı. Buradaki tedris hizmeti 28 yıl devam eden Sabuni, üniversite hocaları yetiştirdi ve Ummu'l-Kura Üniversitesinde birçok klasik eserin tahkikini yaptı. Sabuni, uzun yıllar Suriye Alimler Birliği başkanlığını yürüttü.

Ünlü aliminin öne çıkan bazı eserleri arasında, 'Safvetü't-Tefasir, Ravaiu-l Beyan fi: Tefsir-i Ayati-l Ahkam min el-Kur'an, Kabesün Min Nüri'l Kur'an'ıl Kerim (8 cilt), Muhtasar-ı İbn-i Kesir, Tahkik-i Tenvirü'l Ezhan Min Tefsir-i Rühü'l Beyan, (4 Cilt), Muhtasar-ı Tefsir-i Taberi, Feth-ür-Rahman b.Keşfi ma Yeltebisu' Fil-Kur'an, El Muktataf min Üyuni-t-Tefsir, İcazü'l-Beyan fi Makasıd'ı Suveri-l Kur'an (1 cilt)ö yer aldı.

Son dakika haberleri: YALOVA Muhammed Ali Es-Sabuni, Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: YALOVA Muhammed Ali Es-Sabuni, Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: YALOVA Muhammed Ali Es-Sabuni, Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: YALOVA Muhammed Ali Es-Sabuni, Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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