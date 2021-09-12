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Son dakika haberleri: Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir kişi, narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir kişi, narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen A.C.'yi takibe aldı. Narkotik polisi, A.C.'yi İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde iki paket halinde 19,99 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.C. mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN

Son dakika haberleri: Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

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