Son dakika haberleri! Uşak Valisi Kocabıyık, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi şantiyesini ziyaret etti Son dakika haberine göre Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin il sınırları içindeki çalışmalarını yürüten firmanın ana şantiyesini ziyaret ederek, bilgi aldı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin il sınırları içindeki çalışmalarını yürüten firmanın ana şantiyesini ziyaret ederek, bilgi aldı.

Kocabıyık'a ziyareti sırasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdür Yardımcısı Öner Özgür ve firma yetkilileri eşlik etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Kocabıyık, Türkiye'nin son yıllarda kara, hava ve demir yolu ulaşımında çağ atladığını belirtti.

Projenin Uşak'ın il ekonomisine ve sosyal yaşamına önemli katkı sağlayacağını aktaran Kocabıyık, "Projenin 96 kilometrelik bölümü ilimiz sınırlarından geçiyor. 7 viyadük, 1 istasyon, 41 alt geçit, 24 üst geçit, 5 köprü, 136 menfez imalatının bulunduğu güzergahta 400 işçi, yüzlerce iş makinesi ve araçla projeyi planlanan zamanda bitirmek için gece gündüz çalışıyor. Ümit ediyorum ki 2023 yılında ilk yüksek hızlı tren seferi başlayacak. Çalışmaların bir an önce tamamlanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Yüksek hızlı tren projesinin kentimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kocabıyık'a, Vali Yardımcısı Ayşe Şeyda Çağlar da eşlik etti.

Kaynak: AA