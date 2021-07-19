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Son dakika haberleri | TŞOF Başkanı Apaydın: "Bayram tatilinde yollarda yapılacak hatalarla yuvalara ateş düşmemesini temenni ediyorum"

Son dakika haberleri | TŞOF Başkanı Apaydın: 'Bayram tatilinde yollarda yapılacak hatalarla yuvalara ateş düşmemesini temenni ediyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, pandemi gölgesinde geçen bir yılın ardından açıklanan 9 günlük bayram tatilinde yollarda yapılacak hatalarla yuvalara ateş düşmemesini temenni ettiğini ifade etti.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, pandemi gölgesinde geçen bir yılın ardından açıklanan 9 günlük bayram tatilinde yollarda yapılacak hatalarla yuvalara ateş düşmemesini temenni ettiğini ifade etti.

Kurban Bayramı vesilesiyle yazılı bir mesaj yayımlayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, pandemi ile mücadele yeni bir döneme girildiğini, bugünlerde insanları birbirine yakınlaştıran sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Kurban Bayramı vesilesiyle yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzun pekişmesini, dargınlıkları ve küslüğü bir kenara bırakıp affetmeyi, barışmayı ve tüm güzel duyguların kalplerimize hakim olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Şoför camiası adına tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularıyla kutladığını ifade eden TŞOF Başkanı Apaydın, "Kurbanlarınızın makbul ve kabul olmasını diliyorum. Pandemi gölgesinde geçen bir yılın ardından açıklanan 9 günlük Bayram tatilinde yollarda yapılacak hatalarla yuvalara ateş düşmemesini temenni ediyorum. Bu müstesna günlerde seyahat ederken olası yoğunluğun göz önünde bulundurulmasını, trafik kurallarına azami derecede riayet ederek, daha dikkatli, daha duyarlı olunması, emniyet kemeri olmadan, uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanılmamasını özellikle istirham ediyorum. Ailelerimize, dostlarımıza, komşularımıza ve büyüklerimize bayram sevinci içinde nice güzel günler temenni ediyorum" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | TŞOF Başkanı Apaydın: "Bayram tatilinde yollarda yapılacak hatalarla yuvalara ateş düşmemesini temenni ediyorum" - Haberler Ekonomi
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