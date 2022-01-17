Son dakika haberleri! Trabzon'da evde çıkan yangında 1 kadın hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri! Trabzon'da evde çıkan yangında 1 kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Trabzon'da evde çıkan yangında 1 kadın hayatını kaybetti
AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Pınarbaşı Mahallesi Emirgan mevkisinde 3 katlı evin ikinci katında, akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını söndürdü.

Ekipler, ilk belirlemelere göre evde dumandan etkilenerek hayatını kaybeden 72 yaşındaki B.K. isimli kadının cansız bedenini dışarı çıkardı.

B.K'nin cesedi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

Trabzon, Emirgan, Yangın, Güncel, Haber

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