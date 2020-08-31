Son dakika haberleri... Tokat'ta otomobille tırın çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
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Son dakika haberleri... Tokat'ta otomobille tırın çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Son dakika gündem haberi... Tokat'ın Reşadiye ilçesinde tekstil atölyesi sahibiyle 3 çalışanının öldüğü trafik kazasında yaralanan tekstil işçilerinden biri daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Son dakika haberleri... Tokat'ta otomobille tırın çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
31.08.2020 09:35 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:35

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde tekstil atölyesi sahibiyle 3 çalışanının öldüğü trafik kazasında yaralanan tekstil işçilerinden biri daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçede 9 gün önce meydana gelen kazanın ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılan tekstil işçisi Cansel Korkmaz, yaşam mücadelesini kaybetti.

Köksal Kaya idaresindeki 60 RC 560 plakalı otomobil, Karlıyayla köyü mevkisinde Ayhan Gündüz yönetimindeki 27 ACJ 605 plakalı tırla çarpışmış, sürücü Kaya ile otomobildeki işçilerden Özlem Gürbüz ve Fatma Demir kaza yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan tır şoförü ile otomobildeki 4 kişi Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. İşçilerden Seda Yıldız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Köksal Kaya'nın tekstil atölyesi sahibi olduğu, otomobilde çalışanlarının bulunduğu öğrenilmişti.

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Kaynak: AA

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